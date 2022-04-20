В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 406 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 1,
в городе Алматы - 5,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 0,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 0,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 1,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 0,
в Карагандинской области - 1,
в Костанайской области - 0,
в Кызылординской области - 0,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 0,
в СКО - 2,
в Туркестанской области - 0.
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
17 апреля 2022 года зафиксировано 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), 18 человек выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 839, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 542.
На 18 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 473 673 человека, 2-м компонентом - 9 218 283 человека.
В Казахстане за сутки 16 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 290 896 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.