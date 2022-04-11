В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания COVID-19

НУР-СУЛТАН. 10 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 292 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев КВИ+, из них:

в городе Нур-Султане - 4,

в городе Алматы - 6,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 2,

в Алматинской области - 0,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 0,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 0,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 0,

в СКО - 1,

в Туркестанской области - 0.

В Казахстане 19 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в стране выздоровел 1 290 521 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

9 апреля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 465 209 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 197 535 человек.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.