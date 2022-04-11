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В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания COVID-19

10.04.2022, 10:25 6676
НУР-СУЛТАН. 10 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 292 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев КВИ+, из них:
 
в городе Нур-Султане - 4,
 
в городе Алматы - 6,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 2,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 0,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 0,
 
в Костанайской области - 0,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 1,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане 19 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в стране выздоровел 1 290 521 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
9 апреля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 465 209 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 197 535 человек.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 

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В Казахстане за сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания COVID-19

11.04.2022, 08:47 2501
В Казахстане за сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 304 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 4,
 
в городе Алматы - 7,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 1,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 0,
 
в Костанайской области - 0,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане за сутки 7 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 290 528 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
9 апреля 2022 года зафиксировано 9 выздоровевших от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-). Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 778, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 419.
 
На 11 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2122 человека (1116 КВИ+ и 1006 КВИ-), из них: в стационарах находятся 212 пациентов, на амбулаторном уровне - 1910 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 25 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
 
На 10 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 465 962 человека, 2-м компонентом - 9 198 853 человека.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 

В РК за прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев КВИ

09.04.2022, 09:59 11146
НУР-СУЛТАН. 9 АПРЕЛЯ - Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 9 апреля. Всего в стране подтверждено 1 305 279 случаев КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
  • в Нур-Султане - 3,
  • в Алматы - 8,
  • в Шымкенте - 0,
  • в Акмолинской области - 0,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 0,
  • в Атырауской области - 0,
  • в ВКО - 1,
  • в Жамбылской области - 1,
  • в ЗКО - 0,
  • в Карагандинской области - 0,
  • в Костанайской области - 0,
  • в Кызылординской области - 0,
  • в Мангистауской области - 0,
  • в Павлодарской области - 1,
  • в СКО - 0,
  • в Туркестанской области - 0.
 
За сутки 98 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 502 человека.
 
На 9 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2130 человек (1117 КВИ+ и 1013 КВИ-), из них: 
 
  • в стационарах находится 226 пациентов,
  • на амбулаторном уровне - 1904 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
  • в тяжелом состоянии - 24 пациента,
  • в состоянии крайней степени тяжести - 1 пациент,
  • на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации на 9 апреля все регионы находятся в "зеленой" зоне. 
 

В Казахстане за прошедшие сутки 20 человек заболели COVID-19

08.04.2022, 09:01 14866
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 265 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 5,
 
в городе Алматы - 7,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 1,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 2,
 
в Жамбылской области - 1,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 0,
 
в Костанайской области - 0,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 3,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 1.
 
В Казахстане за прошедшие сутки 40 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 290 404 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 8 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2213 человек (1201 КВИ+ и 1012 КВИ-), из них: в стационарах находятся 239 пациентов, на амбулаторном уровне - 1974 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 24 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
 
В "зеленой" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 7 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 461 797 человек, 2-м компонентом - 9 190 269 человек.
 

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания COVID-19

07.04.2022, 08:15 19856
В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 245 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев КВИ+, из них:
 
в городе Нур-Султане - 0,
 
в городе Алматы - 7,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 3,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 2,
 
в Костанайской области - 1,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 2,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 1,
 
в Туркестанской области - 0.
 
На 7 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2237 человек (1221 КВИ+ и 1016 КВИ-), из них: в стационарах находится 246 пациентов, на амбулаторном уровне - 1991 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 23 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
 
В Казахстане за сутки 86 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 290 364 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
5 апреля 2022 года зафиксировано 14 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-) и 11 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 739, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 370.
 

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусом

06.04.2022, 08:51 25821
В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии подтверждено 1 305 229 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 4,
 
в городе Алматы - 6,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 1,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 2,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 1,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 0,
 
в Костанайской области - 1,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 0.
 
На 6 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2304 человека (1291 КВИ+ и 1013 КВИ-), из них: в стационарах находятся 239 пациентов, на амбулаторном уровне - 2065 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 21 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
 
В Казахстане за сутки 170 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 290 278 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
4 апреля 2022 года зафиксировано 20 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-) и 14 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 725, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 359.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 

Минздрав Казахстана: заболеваемость COVID-19 пошла на спад

05.04.2022, 14:42 29771
Минздрав Казахстана: заболеваемость COVID-19 пошла на спад
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала текущую эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В стране все спокойно, поэтому мы все ограничительные меры сняли. Но контроль, надзор по границе идет, кто заходит к нам в страну, всех проверяем. Обязательно должна быть вакцинация и отрицательный ПЦР-тест", - цитирует Гиният МИА "Казинформ".

 
Она отметила, что ситуация по COVID-19 в мире пока неспокойная. Наблюдается рост заражений в Китае, связанный с омикроном. Также рост идет в некоторых европейских странах. 
 

Но в целом, по данным Всемирной организации здравоохранения, за последнюю неделю общий показатель идет на снижение", - отметила Ажар Гиният. 

 
По ее информации, в Казахстане ежесуточно проводится 15 тысяч ПЦР-исследований, при этом регистрируется 10-15 случаев КВИ, пишет Zakon.kz.
 
В настоящее время лечение в ковидных стационарах проходят более 200 пациентов, в реанимациях остаются 20 человек.
 
С учетом текущей ситуации Минздрав рекомендует носить маски в местах массового скопления людей и пройти вакцинацию.
 

Обязательно бустерную дозу необходимо получать, вакцинацию, ревакцинацию. Все виды вакцин вам доступны. И защищаться нужно. Прогнозируют, в том числе ВОЗ, появление нового штамма или переход коронавируса в более легкую форму - наподобие сезонного вирусного заболевания", - сказала Ажар Гиният.

 

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 15 новых случаев заболевания COVID-19

05.04.2022, 09:11 31661
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии подтверждено 1 305 214 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 3,
 
в городе Алматы - 7,
 
в городе Шымкенте - 1,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 0,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 1,
 
в Костанайской области - 0,
 
в Кызылординской области - 1,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 2,
 
в Туркестанской области - 0.
 
На 5 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2453 человека (1446 КВИ+ и 1007 КВИ-), из них: в стационарах находится 268 пациентов, на амбулаторном уровне - 2185.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 19 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3, на аппарате ИВЛ - 5.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
В Казахстане 73 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 290 108 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

3 апреля 2022 года зафиксирован один летальный исход от заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), 11 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 705, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 345.
 

В Минздраве ответили на вопросы о вакцинации препаратом Pfizer

04.04.2022, 09:43 37096
В Минздраве ответили на вопросы о вакцинации препаратом Pfizer
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - В Министерстве здравоохранения РК ответили на часто задаваемые вопросы о вакцинации препаратом Pfizer, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, для вакцинации и ревакцинации против КВИ в РК доступны вакцины QazVac, Sinoрharm, Комирнати (Pfizer). 
 

Любой гражданин Республики Казахстан или иностранные граждане, проживающие на территории Казахстана три и более месяцев, могут получить первичный курс вакцинации, а также ревакцинацию с применением всех указанных вакцин", - сообщили в пресс-службе комитета.

 
Вакцина "Комирнати" (Phizer) доступна для первичной вакцинации всем лицам в возрасте 12 лет и старше, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана три и более месяцев.
 
По данным ведомства, повторный полный курс вакцинации с применением вакцины "Комирнати" (Phizer) могут получить все лица, которые планируют выехать за границу.
 

Лицам, выезжающим за рубеж, при представлении подтверждающих документов допускается проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. При этом выбор вакцины проводится в зависимости от требований страны, в которую планируется выезд. Проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ допускается только после получения добровольного информированного согласия на проведение повторного курса профилактических прививок прививаемого лица или его законных представителей в письменном виде по форме", - отметили в комитете.

 
Для получения повторного полного курса вакцинации можно представить следующие документы, подтверждающие необходимость выезда за рубеж: виза (туристическая, гостевая, деловая); приглашение на обучение, лечение; документ, подтверждающий участие в мероприятиях международного уровня - конкурсах, конгрессах и другое.
 
Отмечается, что интервал между последней прививкой против КВИ (вакцинацией и ревакцинацией) и повторным полным курсом вакцинации против КВИ составляет не менее трех месяцев.
 

Допускается учет полученной ревакцинации в качестве первой дозы профилактических прививок против КВИ при проведении повторного полного курса вакцинации, если интервал между дозами не превышает трех месяцев", - добавили в ведомстве.

 
Повторный полный курс вакцинации против КВИ с целью выезда за границу можно получить в медицинской организации по месту жительства, в которой проводятся профилактические прививки.
 
Вакцинация против КВИ с применением "Комирнати" проводится двукратно с интервалом 21-28 дней после первой дозы.
 
Сообщается, что вакцина "Комирнати" (Phizer) на уровне центральных складов хранится при температурном режиме минус 60-90 градусов по Цельсию в течение девяти месяцев; на уровне медицинских организации - при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов по Цельсию в течение месяца. В связи с этим на уровень медицинских организаций вакцина поставляется дробно малыми партиями с учетом потребления.
 

Вакцина "Комирнати" (Phizer) поступила в расфасовке по шесть доз в одном флаконе. Вскрытый флакон вакцины может храниться при температуре от плюс 2 до плюс 30 градусов по Цельсию до шести часов, после чего вакцина станет непригодной к вакцинации. В этой связи для исключения необоснованного списания вакцин очень важно собрать необходимое количество человек на вакцинацию с учетом расфасовки флакона, то есть последовательная вакцинация шести человек за короткий промежуток времени, в связи с чем просим отнестись к данному вопросу с пониманием", - пояснили в пресс-службе.

 
Кроме того, по данным комитета, для лиц, получивших первую дозу вакцинации против КВИ с применением вакцины "Комирнати" (Phizer) за пределами Республики Казахстан, предусмотрена возможность завершения курса вакцинации (получение второй дозы с соответствующим интервалом) в Казахстане этой же вакциной.
 

По состоянию на конец марта текущего года в республике имеется порядка 2 млн доз вакцины "Комирнати" (Phizer), которая обеспечит на ближайшие месяцы потребность в вакцинации и ревакцинации против КВИ для всех контингентов, подлежащих иммунизации", - говорится в сообщении. 

 
По результатам проведения вакцинации против КВИ у граждан Республики Казахстан и иностранных граждан, имеющих вид на жительство, формируется электронный "Паспорт вакцинации" в сервисе "Цифровые документы" мобильного приложения eGov mobile. В электронном "Паспорте вакцинации" будут отображаться данные о получении последнего курса вакцинации и ревакцинации.
 
По информации Минздрава, в настоящее время с 33 странами мира достигнута договоренность о взаимном признании паспортов вакцинации: Аргентина, Белиз, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Грузия, Индонезия, Иран, Иордания, Испания, Канада, Кыргызстан, Мальдивы, Монголия, Армения, Беларусь, Молдова, Перу, Сан-Марино, Сербия, Тунис, Индия, Филиппины, Таиланд, Турция, Узбекистан, Чехия, Черногория, Эстония, Япония, Шри-Ланка, Эквадор.

Напомним, в Казахстане за прошедшие сутки выявлено 11 новых случаев заболевания коронавирусом.
 

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