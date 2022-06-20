В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 15 новых случаев COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 19 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 950 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане - 2, в Алматы - 12, в Карагандинской области - 1.

На 17 июня выявлено 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.

В Казахстане за сутки 11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 292 152 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 18 июня 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинированы 9 518 946 человек, вторым компонентом вакцинированы 9 298 126 человек.

На 19 июня лечение от КВИ продолжает получать 191 человек (–135 КВИ+ и 56 КВИ-), из них в стационарах находится 44 пациента, на амбулаторном уровне - 147 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.