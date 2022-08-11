В Казахстане за сутки зарегистрировано 1650 случаев заболевания коронавирусом

Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1650 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 370 983 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 427,
в городе Алматы - 183,
в городе Шымкенте - 28,
в Акмолинской области - 81,
в Актюбинской области - 78,
в Алматинской области - 30,
в Жетысуской области - 37,
в Атырауской области - 48,
в ВКО - 52,
в Абайской области - 34,
в Жамбылской области - 31,
в ЗКО - 68,
в Карагандинской области - 200,
в Улытауской области - 29,
в Костанайской области - 97,
в Кызылординской области - 45,
в Мангистауской области - 31,
в Павлодарской области - 88,
в СКО - 49,
в Туркестанской области - 14.
На 10 августа лечение от КВИ продолжают получать 25 827 человек (25 499 КВИ+ и 328 КВИ-), из них в стационарах находятся 1333 пациента, на амбулаторном уровне - 24 494 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 8 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
В Казахстане за сутки 2389 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии в стране выздоровели 1 331 812 человек.
На 9 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 566 309 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 345 383 человека. Ревакцинировано 5 197 149 человек.
В "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы - в "зеленой" зоне.
По данным Минздрава, за 8 августа выявлено 30 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
8 августа 1 человек скончался от КВИ+.