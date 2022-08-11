В Казахстане за сутки зарегистрировано 1650 случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1650 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 370 983 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:

в городе Нур-Султане - 427,

в городе Алматы - 183,

в городе Шымкенте - 28,

в Акмолинской области - 81,

в Актюбинской области - 78,

в Алматинской области - 30,

в Жетысуской области - 37,

в Атырауской области - 48,

в ВКО - 52,

в Абайской области - 34,

в Жамбылской области - 31,

в ЗКО - 68,

в Карагандинской области - 200,

в Улытауской области - 29,

в Костанайской области - 97,

в Кызылординской области - 45,

в Мангистауской области - 31,

в Павлодарской области - 88,

в СКО - 49,

в Туркестанской области - 14.

На 10 августа лечение от КВИ продолжают получать 25 827 человек (25 499 КВИ+ и 328 КВИ-), из них в стационарах находятся 1333 пациента, на амбулаторном уровне - 24 494 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 8 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.

В Казахстане за сутки 2389 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии в стране выздоровели 1 331 812 человек.

На 9 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 566 309 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 345 383 человека. Ревакцинировано 5 197 149 человек.

В "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы - в "зеленой" зоне.

По данным Минздрава, за 8 августа выявлено 30 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).

8 августа 1 человек скончался от КВИ+.