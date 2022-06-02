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В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев COVID-19

01.06.2022, 10:51 3961
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 755 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане - 3, в Алматы - 2. 
 
30 мая выявлено 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
В Казахстане за сутки 9 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 292 015 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 31 мая 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинированы 9 504 978 человек, вторым компонентом вакцинированы 9 282 326 человек. 
 
На 1 июня лечение от КВИ продолжают получать 128 человек (–78 КВИ + и 50 КВИ-), из них в стационарах находятся – 48 пациентов, на амбулаторном уровне - 80 пациентов. 
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациент, на аппарате ИВЛ - 0 пациент. 
 

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За сутки в Казахстане зарегистрировано 5 случаев заболевания коронавирусом

02.06.2022, 09:24 1846
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 760 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
31 мая выявлено 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 2 июня лечение от КВИ продолжают получать 128 человек (79 КВИ+ и 49 КВИ-), из них в стационарах находятся 47 пациентов, на амбулаторном уровне - 81 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 0 пациентов.
 
В Казахстане на 2 июня I компонентом вакцины против коронавируса провакцинированы 9 505 845 человек, II компонентом - 9 283 290 человек. Ревакцинированы 4 479 356 человек.
 

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 5 новых случаев COVID-19

31.05.2022, 09:30 6761
НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 750 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На 31 мая лечение от КВИ продолжают получать 132 человека (82 КВИ+ и 50 КВИ-), из них в стационарах находятся 54 пациента, на амбулаторном уровне - 78 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 0 пациентов.
 
В Казахстане на 31 мая I компонентом вакцины против коронавируса провакцинированы 9 504 158 человек, II компонентом - 9 280 860 человек. Ревакцинирован 4 431 861 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 5 случаев коронавируса

30.05.2022, 08:45 9436
В Казахстане за сутки зарегистрировано 5 случаев коронавируса
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 5 случаев коронавируса с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 745 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
28 мая выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 30 мая лечение от КВИ продолжают получать 144 человека (87 КВИ+ и 57 КВИ-), из них в стационарах находится 50 пациентов, на амбулаторном уровне - 94 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 0 пациентов.
 
В Казахстане на 30 мая I компонентом вакцины против коронавируса провакцинированы 9 503 996 человек, II компонентом - 9 280 663 человека. Ревакцинированы 4 428 812 человек.
 

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев COVID-19

29.05.2022, 11:00 12231
НУР-СУЛТАН. 29 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 740 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 2, в Алматы – 3, в Карагандинской области – 3. 
 
В Казахстане за сутки 10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 291 985 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 28 мая 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинированы 9 503 634 человека, вторым компонентом вакцинированы 9 279 937 человек.
 

Девять новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Казахстане

28.05.2022, 10:06 14781
НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 732 случая заболевания COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Министерства здравоохранения РК, на 28 мая лечение от КВИ продолжают получать 149 человек (–96+ и 53 КВИ-), из них в стационарах находится – 50 пациентов, на амбулаторном уровне – 99 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
 
26 мая выявлено 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано. 
 
В Казахстане на 28 мая I компонентом вакцины против коронавируса вакцинирован 9 502 731 человек, II компонентом - 9 278 614 человек. Ревакцинированы 4 395 050. 
 

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев COVID-19

27.05.2022, 09:54 17226
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 723 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
25 мая выявлено 7 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 27 мая лечение от КВИ продолжают получать 140 человек (94 КВИ+ и 46 КВИ-), из них в стационарах находятся 50 пациентов, на амбулаторном уровне - 90 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане на 27 мая I компонентом вакцины против коронавируса провакцинированы 9 501 818 человек, II компонентом 9 276 419 человек. Ревакцинированы 4 372 728.
 

За сутки в Казахстане выявлено 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

26.05.2022, 09:46 19546
НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии - 1 305 715 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
23 мая зарегистрировано 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса.
 
Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 26 мая лечение от КВИ продолжают получать 139 человек (92 КВИ+ и 47 КВИ-, из них в стационарах находятся 47 пациентов, на амбулаторном уровне - 92 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане на 26 мая I компонентом против коронавируса провакцинированы 9 500 904 человека, II компонентом - 9 275 139 человек. Ревакцинированы 4 351 015 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 9 новых случаев COVID-19

25.05.2022, 10:24 22221
НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 710 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: Нур-Султане - 2, в Алматы - 4, в Шымкенте - 1, в Акмолинской области - 1, в СКО - 1. 
 
В Казахстане за сутки 3 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 291 960 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 24 мая 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинирован 9 500 001 человек, вторым компонентом провакцинированы 9 274 013 человек.
 

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