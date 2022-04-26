В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев COVID-19

НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 465 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 1,

в городе Алматы - 7,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 0,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 0,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 0,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 0,

в СКО - 0,

в Туркестанской области - 0.

23 апреля 2022 года зафиксировано 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-) и 20 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 894, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 664.

На 25 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1685 человек (808 КВИ+ и 877 КВИ-), из них: в стационарах находятся 86 пациентов, на амбулаторном уровне - 1599 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

На 24 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 479 958 человек, 2-м компонентом - 9 233 957 человек.

В Казахстане за сутки 9 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 290 997 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

В "зеленой" зоне находятся все регионы Казахстана.