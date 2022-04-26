В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев COVID-19

НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 465 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 1,
в городе Алматы - 7,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 0,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 0,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 0,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 0,
в Карагандинской области - 0,
в Костанайской области - 0,
в Кызылординской области - 0,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 0,
в СКО - 0,
в Туркестанской области - 0.
23 апреля 2022 года зафиксировано 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-) и 20 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 894, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 664.
На 25 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1685 человек (808 КВИ+ и 877 КВИ-), из них: в стационарах находятся 86 пациентов, на амбулаторном уровне - 1599 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
На 24 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 479 958 человек, 2-м компонентом - 9 233 957 человек.
В Казахстане за сутки 9 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 290 997 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
В "зеленой" зоне находятся все регионы Казахстана.