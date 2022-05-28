В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев COVID-19

НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 723 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

25 мая выявлено 7 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).

Летальных случаев не зарегистрировано.

На 27 мая лечение от КВИ продолжают получать 140 человек (94 КВИ+ и 46 КВИ-), из них в стационарах находятся 50 пациентов, на амбулаторном уровне - 90 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

В Казахстане на 27 мая I компонентом вакцины против коронавируса провакцинированы 9 501 818 человек, II компонентом 9 276 419 человек. Ревакцинированы 4 372 728.