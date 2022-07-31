В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано свыше 3 тысяч новых случаев COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 30 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 3107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 347 467 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 932,

в городе Алматы - 568,

в городе Шымкенте - 78,

в Акмолинской области - 123,

в Актюбинской области - 46,

в Алматинской области - 132,

в Жетысуской области - 162,

в Атырауской области - 58,

в ВКО - 24,

в Абайской области - 65,

в Жамбылской области - 101,

в ЗКО - 110,

в Карагандинской области - 357,

в Улытауской области - 29,

в Костанайской области - 63,

в Кызылординской области - 77,

в Мангистауской области - 41,

в Павлодарской области - 71,

в СКО - 43,

в Туркестанской области - 27.

По данным Минздрава, на 28 июля выявлено 27 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.

В Казахстане за сутки 2012 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 308 626 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 29 июля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 552 475 человек, вторым компонентом вакцинировано 9 332 615 человек.

На 30 июля лечение от КВИ продолжают получать 25 396 человек (25 175 КВИ+ и 221 КВИ-), из них в стационарах находятся 1527 пациентов, на амбулаторном уровне - 23 869 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 40 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 14 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, на 30 июля в "желтой" зоне - Нур-Султан, в "зеленой" - зоне города Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.