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В Казахстане за стуки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусом

29.03.2022, 08:43 11771
НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - В Казахстане за стуки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 082 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 1,
 
в городе Алматы - 11,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 1,
 
в Актюбинской области - 1,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 0,
 
в Жамбылской области - 1,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 1,
 
в Костанайской области - 0,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 1,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане за сутки 484 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала панедмии всего выздоровел 1 288 751 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
В "зеленой" зоне находятся все регионы: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 28 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 451 240 человек, 2-м компонентом - 9 150 398 человек.
 

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Есмагамбетова: Россия и Казахстан скоро подпишут соглашение о признании паспортов вакцинации

30.03.2022, 11:36 3856
Есмагамбетова: Россия и Казахстан скоро подпишут соглашение о признании паспортов вакцинации
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Казахстан и Россия в ближайшее время могут подписать соглашение о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19, сообщила заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Будет соглашение между Казахстаном и Российской Федерацией. Сейчас этот проект соглашения пришел к нам на согласование… Это уже согласованный проект соглашения, остаются официальные формальности", - цитирует Есмагамбетову РИА Новости.

 
Госсанврач выразила надежду, что документ будет подписан в ближайшее время. 
 

Раз соглашение уже есть и оно пришло к нам на согласование, то, учитывая заинтересованность обеих сторон, я думаю, это будет очень быстро", - добавила она.

 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания коронавирусом

30.03.2022, 08:45 5221
В Казахстане за сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания коронавирусом
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии - 1 305 114 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 6,
 
в городе Алматы - 9,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 0,
 
в Актюбинской области - 1,
 
в Алматинской области - 3,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 4,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 3,
 
в Костанайской области - 2,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 1,
 
в Павлодарской области - 1,
 
в СКО - 2,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В "зеленой" зоне находятся все регионы РК: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
В Казахстане за сутки 564 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 289 315 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 29 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 453 237 человек, 2-м компонентом - 9 156 605 человек.

На 30 марта лечение от КВИ продолжают получать 3146 человек (2140 КВИ+ и 1006 КВИ-). Из них в стационарах находится 355 пациентов, на амбулаторном уровне - 2791 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 31 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 7 пациентов, на аппарате ИВЛ - 8 пациентов.

28 марта 2022 года зарегистрирован 21 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). 

Летальных случаев 28 марта не зарегистрировано.
 

В Казахстане сформирован коллективный иммунитет против коронавируса

29.03.2022, 13:50 9116
В Казахстане сформирован коллективный иммунитет против коронавируса
НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - В Казахстане полностью сформирован коллективный иммунитет против коронавируса. Об этом журналистам сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня более 10 млн человек в Казахстане полностью вакцинированы (от COVID-19). Это фактически 80% от подлежащего населения. Если от общего количества населения - это 52%. Это говорит о том, что в Казахстане коллективный иммунитет полностью сформирован", - цитирует Тугжанова Sputnik.kz.

 
На вопрос о том, не рано ли в Казахстане отменили масочный режим, вице-премьер ответил, что такие меры предосторожности, как закрытые границы, все еще сохраняются. При этом в нашей стране ситуация стабильная, позволяющая людям снимать маски, а бизнесу работать, пояснил он.
 

В соседних странах темпы заражения еще не снижены. Поэтому ограничения при пересечении границ мы не убирали - это паспорта вакцинации, ПЦР-тестирование", - сказал Тугжанов.

 
Кроме того, заместитель премьер-министра прокомментировал вопрос о вакцинации препаратом Pfizer. 
 
По его словам, в Казахстане есть свыше 2 млн доз вакцины Pfizer. 
 

Поэтому у населения есть возможность ее использовать. Есть также китайская вакцина, около 2 млн доз, а также наша собственная вакцина. Ежемесячно по 500 тысяч производство QazVac у нас идет. Никаких сбоев нет, более того, я думаю, мы в последующем можем выйти на больший объем", - цитирует Тугжанова Inform.kz

 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 25 новых случаев COVID-19

28.03.2022, 08:44 19371
В Казахстане за сутки зарегистрировано 25 новых случаев COVID-19
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 065 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 2,
 
в городе Алматы - 12,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 1,
 
в Актюбинской области - 2,
 
в Алматинской области - 1,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 5,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 1,
 
в Карагандинской области - 0,
 
в Костанайской области - 1,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 0,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане 281 человек выздоровел от коронавирусной инфекции за сутки, с начала пандемии - 1 288 267 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
В "зеленой" зоне находятся все регионы: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 27 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 450 763 человека, 2-м компонентом - 9 148 401 человек.

26 марта 2022 года зафиксировано 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-). Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 606, летальных случаев - 5352, выздоровевших -  82 237.

На 28 марта лечение от КВИ продолжают получать 4157 человек (3140 КВИ+ и 1017 КВИ-), из них в стационарах находится 443 пациента, на амбулаторном уровне - 3714 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 46 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 9 пациентов.
 

В Казахстане за сутки выявлено 23 новых случая заболевания коронавирусом

27.03.2022, 10:31 26921
В Казахстане за сутки выявлено 23 новых случая заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 27 МАРТА - В Казахстане за сутки выявлено 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 040 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 1,
 
в городе Алматы - 10,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 1,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 4,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 1,
 
в Карагандинской области - 1,
 
в Костанайской области - 2,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 3,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане 229 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в стране выздоровело - 1 287 986 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
Все регионы находятся в "зеленой" зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 26 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 450 022 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 145 878 человек.
 
25 марта 2022 года зафиксировано 22 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 1 летальный исход, 13 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 603, летальных случаев - 5352, выздоровевших - 82 223.
 
На 27 марта лечение от КВИ продолжают получать 4424 человека (3396 КВИ+ и 1028 КВИ-), из них: в стационарах находится 466 пациентов, на амбулаторном уровне - 3958 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии - 43 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 8 пациентов, на аппарате ИВЛ - 10 пациентов.
 

Казахстан и Узбекистан взаимно признали паспорта вакцинации

26.03.2022, 17:06 32381
Казахстан и Узбекистан взаимно признали паспорта вакцинации
Фото: Павел Бедняков
НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - Казахстан и Узбекистан сняли все ограничения по свободному пропуску граждан через все наземные пункты пропуска на совместной границе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Во время пересечения границ двух стран граждане Узбекистана и Казахстана могут больше не предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста, если имеют сертификат о вакцинации, полученный в своей стране", - сообщает сайт Kun.uz.

 

Кроме того, детям младше 5 лет нет необходимости сдавать тест, если у их сопровождающих есть сертификаты о вакцинации", - сообщает агентство Sputnik.

 
На детей старше этого возраста по-прежнему следует предъявлять отрицательный результат ПЦР, даже если их сопровождающие привиты от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Казахстан признал паспорта вакцинации 30 стран.
 

Беременным и кормящим женщинам разрешили прививаться "Спутником Лайт"

26.03.2022, 14:57 33571
Беременным и кормящим женщинам разрешили прививаться "Спутником Лайт"
Фото: instagram/almaty_zdrav
КАРАГАНДА. 26 МАРТА - Беременность и кормление исключили из противопоказаний для вакцинации "Спутником Лайт", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Теперь беременным можно вакцинироваться с 22-й недели, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Перед отменой противопоказаний ученые провели исследования на животных. По их результатам репродуктивная токсичность и тератогенность отсутствуют", - сообщает Telegram-канал Карагандинского фармзавода.


Вакцину также разрешили применять и кормящим женщинам, однако в настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко. Поэтому перед принятием препарата кормящей женщине необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации.
 
Напомним, в начале марта казахстанский фармацевтический комплекс начал производство однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". 

Ранее беременным и кормящим женщинам можно было прививаться немецкой вакциной Pfizer. 
 

За сутки 34 человека заболели коронавирусом в РК

26.03.2022, 10:12 33961
За сутки 34 человека заболели коронавирусом в РК
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки выявлены 34 заболевших с положительной ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Всего в стране с 13 марта 2020 года выявлено 1 305 017 заболевших, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
За минувшие сутки в Казахстане заболели коронавирусом 34 человека, из них 11 человек - в Алматы, 7 - в ВКО, 5 - в Карагандинской области, 3 - в Павлодарской, по 2 человека - в Нур-Султане, Алматинской и Костанайской областях и по одному человеку в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях. 

По данным на 24 марта 2022 года, зарегистрирован один летальный исход от КВИ+. 
 
Также за прошедшие сутки 797 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
 
24 марта 2022 года зафиксировано 18 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 9 человек выздоровели.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 581, летальных случаев - 5351, выздоровевших - 82 210.
 
На 26 марта лечение от КВИ продолжают получать 4622 человека (3602 КВИ+ и 1020 КВИ-), из них: в стационарах находятся 516 пациентов, на амбулаторном уровне - 4106 пациентов. 
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 18 пациентов, на аппарате ИВЛ - 7 пациентов.
 
25 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 447 168 человек, 2-м компонентом - 9 137 578 человек.
 
Вся территория Казахстана продолжает оставаться в "зеленой" зоне.
 

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