В Казахстане за стуки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - В Казахстане за стуки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 082 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 1,
в городе Алматы - 11,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 1,
в Актюбинской области - 1,
в Алматинской области - 0,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 0,
в Жамбылской области - 1,
в ЗКО - 0,
в Карагандинской области - 1,
в Костанайской области - 0,
в Кызылординской области - 0,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 0,
в СКО - 1,
в Туркестанской области - 0.
В Казахстане за сутки 484 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала панедмии всего выздоровел 1 288 751 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
В "зеленой" зоне находятся все регионы: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
На 28 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 451 240 человек, 2-м компонентом - 9 150 398 человек.