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В Казахстане за сутки 139 человек заболели коронавирусом

25.11.2022, 09:32 4711
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 139 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 396 204 случая заболевания.
 
По данным Минздрава РК, на 25 ноября лечение от КВИ продолжают получать 854 человека (706 КВИ+ и 148 КВИ-), из них в стационарах находится 122 пациента, на амбулаторном уровне - 732 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
За 23 ноября выявлено 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 

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В Казахстане за сутки более 130 человек заболели коронавирусом

26.11.2022, 09:03 1456
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 131 случай заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 396 335 случаев заболевания.
 
По данным Минздрава РК, на 26 ноября лечение от КВИ продолжают получать 908 человек (763 КВИ+ и 145 КВИ-), из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне - 777 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 

В Казахстане отмечается рост заболевания коронавирусом

24.11.2022, 08:53 8651
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 116 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 396 065 случаев заболевания.
 
По данным Минздрава, на 24 ноября лечение от КВИ продолжают получать 817 человек (666 КВИ+ и 151 КВИ-), из них в стационарах находится 122 пациента, на амбулаторном уровне - 695 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
За 22 ноября выявлено 7 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 

В Казахстане за сутки выявлено более 90 случаев заболевания коронавирусом

23.11.2022, 09:25 11751
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 92 случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 395 949 случаев заболевания.
 
По данным Минздрава РК, на 23 ноября лечение от КВИ продолжает получать 771 человек (617 КВИ+ и 154 КВИ-), из них в стационарах находится 120 пациентов, на амбулаторном уровне - 651 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
За 21 ноября зарегистрировано 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 

Сколько случаев COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки

22.11.2022, 08:52 15276
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 56 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии 1 395 857 случаев заболевания.
 
По данным Минздрава РК, на 22 ноября лечение от КВИ продолжают получать 743 человека (590 КВИ+ и 153 КВИ-), из них в стационарах находится 118 пациентов, на амбулаторном уровне - 625 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 846 400 человек, II компонентом - 10 610 721 человек. Ревакцинировано 5 654 339 человек.
 

В Казахстане снизилось число заболевших COVID-19

21.11.2022, 09:33 18291
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 38 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 395 801 случай.
 
По данным Минздрава РК, на 21 ноября лечение от КВИ продолжает получать 801 человек (627 КВИ+ и 174 КВИ-), из них в стационарах находится 112 пациентов, на амбулаторном уровне - 689 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
За 19 ноября выявлено 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 

В Казахстане около 800 человек продолжают получать лечение от COVID-19

20.11.2022, 10:34 21376
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 64 случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом, с начала пандемии - 1 395 763 случая заболевания.
 
По данным Минздрава, на 20 ноября лечение от КВИ продолжают получать 797 человек (621 КВИ+ и 176 КВИ-), из них в стационарах находится 112 пациентов, на амбулаторном уровне - 685 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
За 18 ноября зарегистрировано 7 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зафиксировано.
 

В Казахстане растет число заболевших КВИ

19.11.2022, 11:25 24721
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за сутки коронавирусом заболели 94 человека, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
 
18 ноября в стране выявили 83 заболевших КВИ. 17 ноября - 72 казахстанца.
 
На 19 ноября лечение от КВИ продолжают получать 786 человек (615 КВИ+ и 171 КВИ-), из них в стационарах находится 112 пациентов, на амбулаторном уровне - 674 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
  • в тяжелом состоянии - 7 пациентов;
  • в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента;
  • на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 

В Казахстане за сутки 83 человека заболели коронавирусом

18.11.2022, 08:09 28726
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 83 случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 395 605 случаев заболевания.
 
По данным Минздрава РК, на 18 ноября лечение от КВИ продолжают получать 790 человек (612 КВИ+ и 178 КВИ-), из них в стационарах находится 100 пациентов, на амбулаторном уровне - 690 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
16 ноября выявлено 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
I компонентом вакцины против COVID-19 провакцинировано 10 845 668 человек, II компонентом - 10 609 686 человек. Ревакцинировано 5 649 183 человека.
 

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