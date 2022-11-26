В Казахстане за сутки 139 человек заболели коронавирусом

Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 139 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 396 204 случая заболевания.

По данным Минздрава РК, на 25 ноября лечение от КВИ продолжают получать 854 человека (706 КВИ+ и 148 КВИ-), из них в стационарах находится 122 пациента, на амбулаторном уровне - 732 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

За 23 ноября выявлено 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).