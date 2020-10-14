Нур-Султан. 13 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки 162 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 10;
город Шымкент - 21;
Алматинская область - 4;
Атырауская область - 48;
Западно-Казахстанская область - 18;
Карагандинская область - 9;
Костанайская область - 5;
Мангистауская область - 46;
Павлодарская область - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане - 104 203.
Напомним, по состоянию на 23.59 12 октября 2020 года в Казахстане выявлен 108 901 заболевший коронавирусом.
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