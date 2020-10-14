Нур-Султан. 13 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки 162 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 10;

город Шымкент - 21;

Алматинская область - 4;

Атырауская область - 48;

Западно-Казахстанская область - 18;

Карагандинская область - 9;

Костанайская область - 5;

Мангистауская область - 46;

Павлодарская область - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане - 104 203.

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