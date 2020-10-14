Система Orphus

В Казахстане за сутки 162 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

13.10.2020 7021
Нур-Султан. 13 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки 162 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 10;
 
город Шымкент - 21;
 
Алматинская область - 4;
 
Атырауская область - 48;
 
Западно-Казахстанская область - 18;
 
Карагандинская область - 9;
 
Костанайская область - 5;
 
Мангистауская область - 46;
 
Павлодарская область - 1.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 104 203.
 
Напомним, по состоянию на 23.59 12 октября 2020 года в Казахстане выявлен 108 901 заболевший коронавирусом.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая