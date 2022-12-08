В Казахстане за сутки 175 человек заболели коронавирусом

За 5 декабря зарегистрировано 10 случаев заболевания пневмонией

Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 175 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 397 842 случая заболевания.





По данным Минздрава РК, на 7 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1447 человек (1255 КВИ+ и 192 КВИ-), из них в стационарах находится 203 пациента, на амбулаторном уровне - 1244 пациента.





Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 4 пациентa.





За 5 декабря зарегистрировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).