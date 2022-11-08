В Казахстане за сутки 20 человек заболели коронавирусом

Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 20 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 395 000 случаев.

По данным Минздрава РК, на 7 ноября лечение от КВИ продолжают получать 719 человек (571 КВИ+ и 148 КВИ-), из них в стационарах находится 86 пациентов, на амбулаторном уровне - 633 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 844 174 человека, II компонентом - 10 607 250 человек. Ревакцинировано 5 629 544 человека.