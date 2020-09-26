Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки 231 человек заболел пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зафиксирован 231 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 109 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 31 991, летальных случаев - 347, выздоровевших - 26 914.





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