В Казахстане за сутки 51 человек заболел коронавирусом

Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 51 случай заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 394 888 случаев заболевания.

По данным Минздрава, на 4 ноября лечение от КВИ продолжают получать 735 человек (590 КВИ+ и 145 КВИ-), из них в стационарах находится 79 пациентов, на амбулаторном уровне - 656 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

За 2 ноября выявлено 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 843 720 человек, II компонентом - 10 606 256 человек. Ревакцинировано 5 619 798 человек.