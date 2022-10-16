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В Казахстане за сутки 53 человека заболели коронавирусом

15.10.2022, 10:28 2366
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 53 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зарегистрировано 1 394 239 случаев заболевания, сообщает Минздрав.
 
На 15 октября лечение от КВИ продолжают получать 1000 человек (-862+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находятся 107 пациентов, на амбулаторном уровне - 893 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 
За 14 октября выявлено 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 15 октября I компонентом вакцины против коронавируса вакцинировано 10 839 156 человек, II компонентом - 10 599 110 человек. Ревакцинировано 5 573 357 человек.
 
Ранее сообщалось, что врачи отмечают сезонный подъем заболеваемости ОРВИ в Алматы.
 

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В Казахстане за сутки зарегистрировано 50 случаев коронавируса

14.10.2022, 08:19 5996
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 50 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 394 186 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На 14 октября лечение от КВИ продолжают получать 1008 человек (866 КВИ+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находится 110 пациентов, на амбулаторном уровне - 898 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.

За 12 октября выявлено 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 839 156 человек, II компонентом - 10 599 110 человек. Ревакцинировано 5 573 357.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 58 случаев заболевания коронавирусом

13.10.2022, 08:41 8776
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 58 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом, с начала пандемии - 1 394 136 случаев заболевания.
 
По данным Минздрава, на 13 октября лечение от КВИ продолжают получать 1075 человек (933 КВИ+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находится 106 пациентов, на амбулаторном уровне - 969 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
За 11 октября выявлено 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 838 699 человек, II компонентом - 10 598 498 человек. Ревакцинировано 5 570 033 человека.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 50 случаев заболевания коронавирусом

12.10.2022, 08:20 13816
В Казахстане за сутки зарегистрировано 50 случаев заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 50 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом, с начала пандемии в стране зарегистрировано 1 394 078 случаев заболевания.
 
По данным Минздрава, на 12 октября лечение от КВИ продолжают получать 1039 человек (902 КВИ+ и 137 КВИ-), из них в стационарах находится 106 пациентов, на амбулаторном уровне - 933 пациентa.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
За 10 октября выявлено 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 838 343 человека, II компонентом - 10 598 000 человек. Ревакцинировано 5 566 774 человека.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 26 случаев заболевания коронавирусом

11.10.2022, 08:40 16591
В Казахстане за сутки зарегистрировано 26 случаев заболевания коронавирусом
Фото: pexels.com
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 26 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии в стране зарегистрировано 1 394 028 случаев заболевания.
 
По данным Минздрава, на 11 октября лечение от КВИ продолжают получать 1029 человек (894 КВИ+ и 135 КВИ-), из них в стационарах находится 111 пациентов, на амбулаторном уровне - 918 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 837 967 человек, II компонентом - 10 597 464 человека. Ревакцинировано 5 563 937 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 28 новых случаев заболевания коронавирусом

10.10.2022, 08:57 20096
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 28 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом, с начала пандемии в стране зарегистрировано 1 394 002 случая заболевания.
 
По данным Минздрава, на 10 октября лечение от КВИ продолжают получать 1080 человек (944 КВИ+ и 136 КВИ-), из них в стационарах находится 116 пациентов, на амбулаторном уровне - 964 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
За 8 октября выявлено 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 837 933 человека, II компонентом - 10 597 397 человек. Ревакцинировано 5 561 054 человека.
 

В Казахстане снижается заболеваемость КВИ

09.10.2022, 11:25 24371
В Казахстане снижается заболеваемость КВИ
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 9 ОКТЯБРЯ - За сутки в стране зарегистрировано 39 новых случаев. Днем ранее коронавирусом заболел 51 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации комитета санитарно-эпидемиологического контроля, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 39 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 
На 9 октября лечение от коронавируса продолжают получать 1082 человека, из них в стационарах находятся 116, на амбулаторном уровне - 966.
 
Из числа заболевших:
 
  • в тяжелом состоянии - 6 пациентов;
  • в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента;
  • на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
Всего в стране с марта 2020 года подтверждено 1 393 974 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
 
На 9 октября первым компонентом провакцинировано 10 837 860 человек, вторым компонентом - 10 597 228 человек. Ревакцинировано 5 559 992.
 

В Казахстане за сутки выявлен 51 случай заболевания коронавирусом

08.10.2022, 10:23 28866
АСТАНА. 8 ОКТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлен 51 случай заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом, с начала пандемии выявлено 1 393 935 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Министерства здравоохранения РК, на 8 октября лечение от КВИ продолжают получать 1099 человек (-963 и 136 КВИ-), из них в стационарах находится 116 пациент, на амбулаторном уровне - 983 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

По состоянию на 6 октября выявлено 4 случая заболевания пневмонией с признаками КВИ (ПЦР-).

На сегодняшний день первым компонентом вакцины от коронавируса вакцинированы 10 837 475 человек, вторым компонентом - 10 596 653 человека. Ревакцинацию прошли 5 556 849 человек.
 

В Казахстане за сутки выявлено 45 случаев заболевания коронавирусом

07.10.2022, 08:15 33096
В Казахстане за сутки выявлено 45 случаев заболевания коронавирусом
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 7 октября - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 45 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом, с начала пандемии выявлено 1 393 884 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Минздрава, на 6 октября лечение от КВИ продолжают получать 1102 человека (996 КВИ+ и 136 КВИ-), из них в стационарах находится 117 пациентов, на амбулаторном уровне - 985 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
За 4 октября выявлено 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса. Летальных случаев не зарегистрировано.
 
I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 837 073 человека, II компонентом - 10 596 048 человек. Ревакцинировано 5 553 610 человек.
 

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