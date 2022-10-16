В Казахстане за сутки 53 человека заболели коронавирусом

Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 53 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зарегистрировано 1 394 239 случаев заболевания, сообщает - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 53 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зарегистрировано 1 394 239 случаев заболевания, сообщает Минздрав

На 15 октября лечение от КВИ продолжают получать 1000 человек (-862+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находятся 107 пациентов, на амбулаторном уровне - 893 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.

За 14 октября выявлено 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.

На 15 октября I компонентом вакцины против коронавируса вакцинировано 10 839 156 человек, II компонентом - 10 599 110 человек. Ревакцинировано 5 573 357 человек.