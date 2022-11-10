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В Казахстане за сутки 66 человек заболели коронавирусом

09.11.2022, 08:56 5251
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 66 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 395 113 случаев заболевания.
 
По данным Министерства здравоохранения РК, на 9 ноября лечение от КВИ продолжают получать 720 человек (574 КВИ+ и 146 КВИ-), из них в стационарах находится 70 пациентов, на амбулаторном уровне - 650 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

За 7 ноября выявлено 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса. Летальных случаев не зарегистрировано.
 

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Новый штамм коронавируса - "цербер" распространяется в мире

10.11.2022, 11:11 1211
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде стран мира распространяется новый штамм коронавируса - "цербер". Он считается ответвлением одного из предыдущих вариантов - омикрона.

Сейчас случаи заражения новым штаммом выявляются в США, Бразилии и в некоторых странах Европы. Вирус также обнаружен и в России, сообщает телеканал "Хабар24".

По мнению экспертов, штамм "цербер" отличается высокой заразностью. Симптомы у новой мутации ковида те же, что и у ОРВИ: высокая температура, ломота в суставах и слабость. При этом специалисты утверждают, что особой опасности для жизни человека цербер не несет.
 

 

В Казахстане лечение от коронавируса продолжают получать более 700 человек

10.11.2022, 08:17 2046
В Казахстане лечение от коронавируса продолжают получать более 700 человек
Фото: unsplash.com
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 58 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 395 171 случай заболевания.
 
По данным Минздрава РК, на 10 ноября лечение от КВИ продолжают получать 725 человек (576 КВИ+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находится 68 пациентов, на амбулаторном уровне - 657 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
За 8 ноября выявлено 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса. Летальных случаев не зарегистрировано.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 47 случаев заболевания коронавирусом

08.11.2022, 09:15 7766
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 47 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 395 047 случаев.
 
По данным Минздрава РК, на 8 ноября лечение от КВИ продолжают получать 693 человека (553 КВИ+ и 140 КВИ-), из них в стационарах находится 82 пациента, на амбулаторном уровне - 611 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
За 6 ноября зарегистрирован один летальный случай от КВИ+.
 
I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 844 185 человек, II компонентом - 10 607 287 человек. Ревакцинировано 5 630 150 человек.
 

В Казахстане за сутки 20 человек заболели коронавирусом

07.11.2022, 09:46 10171
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 20 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 395 000 случаев.
 
По данным Минздрава РК, на 7 ноября лечение от КВИ продолжают получать 719 человек (571 КВИ+ и 148 КВИ-), из них в стационарах находится 86 пациентов, на амбулаторном уровне - 633 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 844 174 человека, II компонентом - 10 607 250 человек. Ревакцинировано 5 629 544 человека.
 

В Казахстане за сутки 51 человек заболел коронавирусом

04.11.2022, 08:43 16941
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 51 случай заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 394 888 случаев заболевания.
 
По данным Минздрава, на 4 ноября лечение от КВИ продолжают получать 735 человек (590 КВИ+ и 145 КВИ-), из них в стационарах находится 79 пациентов, на амбулаторном уровне - 656 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
За 2 ноября выявлено 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 843 720 человек, II компонентом - 10 606 256 человек. Ревакцинировано 5 619 798 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 49 случаев заболевания коронавирусом

03.11.2022, 08:31 19846
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 49 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 394 837 случаев.
 
По данным Минздрава РК, на 3 ноября лечение от КВИ продолжают получать 840 человек (690 КВИ+ и 150 КВИ-), из них в стационарах находится 72 пациента, на амбулаторном уровне - 768 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
За 1 ноября выявлено 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 843 420 человек, II компонентом - 10 605 846 человек. Ревакцинировано 5 616 462 человека.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 35 случаев заболевания коронавирусом

02.11.2022, 08:34 22821
В Казахстане за сутки зарегистрировано 35 случаев заболевания коронавирусом
Фото: Depositphotos
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 35 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 394 788 случаев.
 
По данным Министерства здравоохранения, на 2 ноября лечение от КВИ продолжают получать 811 человек (664 КВИ+ и 147 КВИ-), из них в стационарах находятся 65 пациентов, на амбулаторном уровне - 746 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

За 31 октября выявлено 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 843 214 человек, II компонентом - 10 605 513 человек. Ревакцинировано 5 613 445 человек.
 

В Казахстане зарегистрировано 24 случая заболевания коронавирусом

01.11.2022, 08:34 25656
В Казахстане зарегистрировано 24 случая заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 24 новых случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 394 753 случая заболевания.
 
По данным Министерства здравоохранения РК, на 1 ноября лечение от КВИ продолжают получать 812 человек (668 КВИ+ и 144 КВИ-), из них в стационарах находится 74 пациента, на амбулаторном уровне - 738 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 842 967 человек, II компонентом - 10 604 954 человека. Ревакцинировано 5 609 917 человек.
 

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