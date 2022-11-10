В Казахстане за сутки 66 человек заболели коронавирусом

Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 66 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 395 113 случаев заболевания.

По данным Министерства здравоохранения РК, на 9 ноября лечение от КВИ продолжают получать 720 человек (574 КВИ+ и 146 КВИ-), из них в стационарах находится 70 пациентов, на амбулаторном уровне - 650 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.





За 7 ноября выявлено 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса. Летальных случаев не зарегистрировано.