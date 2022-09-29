В Казахстане за сутки 89 человек заболели коронавирусом

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АСТАНА. 28 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 393 373 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:
в Астане - 18,
в Алматы - 13,
в городе Шымкенте - 2,
в Акмолинской области - 17,
в Актюбинской области - 5,
в Атырауской области - 1,
в Западно-Казахстанской области - 5,
в Карагандинской области - 6,
в Улытауской области - 1,
в Костанайской области - 8,
в Кызылординской области - 1,
в Мангистауской области - 2,
в Павлодарской области - 5,
в Северо-Казахстанской области - 5.
По состоянию на 27 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинирован 10 833 341 человек, 2-м компонентом - 10 590 214 человек.
В Казахстане за сутки 138 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 378 440 человек.
На 28 сентября лечение от КВИ продолжают получать 1366 человек (1243 КВИ+ и 123 КВИ-), из них в стационарах находится 136 пациентов, на амбулаторном уровне - 1230 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
За 26 сентября в Казахстане выявлено 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-).