В Казахстане за сутки 89 человек заболели коронавирусом

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АСТАНА. 28 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 393 373 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:

в Астане - 18,

в Алматы - 13,

в городе Шымкенте - 2,

в Акмолинской области - 17,

в Актюбинской области - 5,

в Атырауской области - 1,

в Западно-Казахстанской области - 5,

в Карагандинской области - 6,

в Улытауской области - 1,

в Костанайской области - 8,

в Кызылординской области - 1,

в Мангистауской области - 2,

в Павлодарской области - 5,

в Северо-Казахстанской области - 5.

По состоянию на 27 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинирован 10 833 341 человек, 2-м компонентом - 10 590 214 человек.

В Казахстане за сутки 138 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 378 440 человек.

На 28 сентября лечение от КВИ продолжают получать 1366 человек (1243 КВИ+ и 123 КВИ-), из них в стационарах находится 136 пациентов, на амбулаторном уровне - 1230 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.

За 26 сентября в Казахстане выявлено 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-).