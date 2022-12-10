В Казахстане за сутки более 200 человек заболели коронавирусом

Выявлено 13 случаев заболевания коронавирусной пневмонией

Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 203 случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 398 264 случая заболевания.





По данным Минздрава РК, на 9 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1667 человек (1460 КВИ+ и 207 КВИ-), из них в стационарах находится 263 пациента, на амбулаторном лечении - 1404 пациента.





Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациентa.





За 7 декабря выявлено 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса.