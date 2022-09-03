В Казахстане за сутки более 400 человек заболели коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 431 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 389 120 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:

в городе Нур-Султане - 66,

в городе Алматы - 34,

в городе Шымкенте - 3,

в Акмолинской области - 53,

в Актюбинской области - 17,

в Алматинской области - 4,

в Жетысуской области - 7,

в Атырауской области - 11,

в ВКО - 9,

в Абайской области - 3,

в Жамбылской области - 13,

в ЗКО - 44,

в Карагандинской области - 46,

в Улытауской области - 2,

в Костанайской области - 41,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 13,

в Павлодарской области - 27,

в СКО - 36,

в Туркестанской области - 2.

На 1 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 585 437 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 370 767 человек. Ревакцинировано 5 459 242 человека.

На 2 сентября лечение от КВИ продолжают получать 17 432 человека (17 096 КВИ+ и 336 КВИ-), из них в стационарах находятся 439 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 993 пациентa.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 9 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.

За 31 августа в РК выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.