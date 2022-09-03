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В Казахстане за сутки более 400 человек заболели коронавирусом

02.09.2022, 08:32 4841
В Казахстане за сутки более 400 человек заболели коронавирусом
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 431 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 389 120 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены: 
 
в городе Нур-Султане - 66, 
 
в городе Алматы - 34, 
 
в городе Шымкенте - 3, 
 
в Акмолинской области - 53, 
 
в Актюбинской области - 17, 
 
в Алматинской области - 4,
 
в Жетысуской области - 7,
 
в Атырауской области - 11, 
 
в ВКО - 9, 
 
в Абайской области - 3,
 
в Жамбылской области - 13, 
 
в ЗКО - 44, 
 
в Карагандинской области - 46, 
 
в Улытауской области - 2,
 
в Костанайской области - 41, 
 
в Кызылординской области - 0, 
 
в Мангистауской области - 13, 
 
в Павлодарской области - 27, 
 
в СКО - 36, 
 
в Туркестанской области - 2. 
 
На 1 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 585 437 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 370 767 человек. Ревакцинировано 5 459 242 человека.
 
На 2 сентября лечение от КВИ продолжают получать 17 432 человека (17 096 КВИ+ и 336 КВИ-), из них в стационарах находятся 439 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 993 пациентa.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 9 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 
За 31 августа в РК выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 

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В Казахстане за сутки зарегистрировано 427 новых случаев заболевания коронавирусом

03.09.2022, 09:27 1291
В Казахстане за сутки зарегистрировано 427 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 427 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 389 547 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены
 
в городе Нур-Султане - 69, 
 
в городе Алматы - 36, 
 
в городе Шымкенте - 11, 
 
в Акмолинской области - 51, 
 
в Актюбинской области - 10, 
 
в Алматинской области - 9,
 
в Жетысуской области - 3,
 
в Атырауской области - 21, 
 
в ВКО - 11, 
 
в Абайской области - 4,
 
в Жамбылской области - 11, 
 
в ЗКО - 43, 
 
в Карагандинской области - 40, 
 
в Улытауской области - 3,
 
в Костанайской области - 38, 
 
в Кызылординской области - 2, 
 
в Мангистауской области - 18, 
 
в Павлодарской области - 17, 
 
в СКО - 25, 
 
в Туркестанской области - 5.
 
В Казахстане за сутки 449 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии всего в стране выздоровело 1 358 789 человек.
 
На 2 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 586 003 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 372 336 человек. Ревакцинировано 5 463 074 человека.
 
На 3 сентября лечение от КВИ продолжают получать 17 376 человек (17 074 КВИ+ и 302 КВИ-), из них в стационарах находится 435 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 941 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 9 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациентa.
 
За 1 сентября выявлено 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 

В Казахстане зарегистрировано 210 новых случаев заболевания коронавирусом

01.09.2022, 08:45 8316
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 210 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 388 689 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным МВК по нераспространению COVID-19, новые случаи выявлены: 
 
в городе Нур-Султане - 46, 
 
в городе Алматы - 30, 
 
в городе Шымкенте - 2, 
 
в Акмолинской области - 33, 
 
в Актюбинской области - 8, 
 
в Алматинской области - 3, 
 
в Жетысуской области - 7, 
 
в Атырауской области - 4, 
 
в ВКО - 1, 
 
в Абайской области - 1, 
 
в Жамбылской области - 5, 
 
в ЗКО - 7, 
 
в Карагандинской области - 33, 
 
в Улытауской области - 3, 
 
в Костанайской области - 11, 
 
в Кызылординской области - 1, 
 
в Мангистауской области - 5, 
 
в Павлодарской области - 5, 
 
в СКО - 5, 
 
в Туркестанской области - 0. 
 
В Казахстане за сутки 577 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 357 886 человек. 
 
За 30 августа зарегистрирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). 
 
На 1 сентября лечение от КВИ продолжают получать 17 448 человек (17 119 КВИ+ и 329 КВИ-), из них в стационарах находятся 486 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 962 пациента. 
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 12 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов. 
 
На 31 августа 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 584 634 человека, вторым компонентом вакцинировано 9 368 883 человека. 
 

В Казахстане зарегистрировано 230 новых случаев заболевания коронавирусом

31.08.2022, 08:20 12881
В Казахстане зарегистрировано 230 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 230 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 388 479 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению COVID-19, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 44, 
 
в городе Алматы - 36, 
 
в городе Шымкенте - 2, 
 
в Акмолинской области - 20, 
 
в Актюбинской области - 4, 
 
в Алматинской области - 3,
 
в Жетысуской области - 0,
 
в Атырауской области - 9, 
 
в ВКО - 2, 
 
в Абайской области - 0,
 
в Жамбылской области - 1, 
 
в ЗКО - 20, 
 
в Карагандинской области - 35, 
 
в Улытауской области - 0,
 
в Костанайской области - 24, 
 
в Кызылординской области - 4, 
 
в Мангистауской области - 10, 
 
в Павлодарской области - 6, 
 
в СКО - 9, 
 
в Туркестанской области - 1. 
 
За 29 августа зарегистрирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
На 31 августа лечение от КВИ продолжают получать 17 824 человека (17 486 КВИ+ и 338 КВИ-), из них в стационарах находятся 573 пациента, на амбулаторном уровне - 17 251 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 18 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.

На 30 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом  против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 584 561 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 368 592 человека.
 

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев COVID-19

30.08.2022, 09:53 16891
НУР-СУЛТАН. 30 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 388 249 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
в городе Нур-Султане - 47, 
 
в городе Алматы - 38, 
 
в городе Шымкенте - 3, 
 
в Акмолинской области - 35, 
 
в Актюбинской области - 0, 
 
в Алматинской области - 2, 
 
в Жетысуской области - 0, 
 
в Атырауской области - 2, 
 
в ВКО - 8, 
 
в Абайской области - 2, 
 
в Жамбылской области - 3, 
 
в ЗКО - 10, 
 
в Карагандинской области - 46, 
 
в Улытауской области - 5, 
 
в Костанайской области - 0, 
 
в Кызылординской области - 0, 
 
в Мангистауской области - 6, 
 
в Павлодарской области - 10, 
 
в СКО - 11, 
 
в Туркестанской области - 0. 
 
В Казахстане за сутки 645 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 356 908 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 29 августа в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 584 386 человек, вторым компонентом вакцинировано 9 368 116 человек. 
 
На 30 августа лечение от КВИ продолжают получать 18 004 человека (17 657 КВИ + и 347 КВИ-), из них в стационарах находятся 573 пациента, на амбулаторном уровне - 17 431 пациент. 
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 17 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 7 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 

В Казахстане за сутки выявлено 445 новых случаев COVID-19

29.08.2022, 08:59 21666
В Казахстане за сутки выявлено 445 новых случаев COVID-19
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 29 АВГУСТА - За прошедшие сутки в Республике Казахстан зарегистрировано 445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в стране с начала пандемии подтвержден 1 388 021 случай заражения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации Министерства здравоохранения РК, на 29 августа лечение от КВИ продолжают получать 18 425 человек (-18 074 и 351 КВИ-), из них в стационарах находятся 573 пациента, на амбулаторном уровне - 17 852 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 18 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 
27 августа зафиксировано 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
За прошедшие сутки в Казахстане 1037 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
 
На сегодняшний день первым компонентом вакцины от коронавируса вакцинировано 10 822 982 человека, вторым компонентом - 10 566 569 человек. Ревакцинировано 5 449 977 человек.
 

В Казахстане зарегистрировано 547 новых случаев заболевания КВИ

28.08.2022, 10:00 25346
В Казахстане зарегистрировано 547 новых случаев заболевания КВИ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 АВГУСТА - За прошедшие сутки в Республике Казахстан зарегистрировано 547 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 387 576 случаев заражения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 547 новых случаев заболевания коронавирусом, из них: 
 
в Нур-Султане - 83, 
 
в Алматы - 51, 
 
в Шымкенте - 1, 
 
в Акмолинской области - 69, 
 
в Актюбинской области - 15, 
 
в Алматинской области - 4,
 
в Жетысуской области - 1,
 
в Атырауской области - 19, 
 
в ВКО - 12, 
 
в Абайской области - 10,
 
в Жамбылской области - 6, 
 
в ЗКО - 43, 
 
в Карагандинской области - 73, 
 
в Улытауской области - 5,
 
в Костанайской области - 59, 
 
в Кызылординской области - 3, 
 
в Мангистауской области - 22, 
 
в Павлодарской области - 33, 
 
в СКО - 36, 
 
в Туркестанской области - 2. 
 
В Казахстане 1163 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала пандемии выздоровели 1 355 226 человек.
 

27 августа 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 583 605 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 367 179 человек", - проинформировали в межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса.

 
По данным на 27 августа 2022 года первым компонентом вакцины Pfizer провакцинировано 1 238 628 человек, вторым компонентом - 1 198 298 человек. 
 
Согласно эпидемиологической ситуации, все регионы Казахстана находятся в "зеленой" зоне.
 

В Казахстане за сутки зарегистрированы 617 заболевших COVID-19

27.08.2022, 08:40 28871
В Казахстане за сутки зарегистрированы 617 заболевших COVID-19
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 617 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 387 029 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 109, 
 
в городе Алматы - 48, 
 
в городе Шымкенте - 3, 
 
в Акмолинской области - 81, 
 
в Актюбинской области - 23, 
 
в Алматинской области - 6,
 
в Жетысуской области - 7,
 
в Атырауской области - 13, 
 
в ВКО - 15, 
 
в Абайской области - 4,
 
в Жамбылской области - 6, 
 
в ЗКО - 57, 
 
в Карагандинской области - 86, 
 
в Улытауской области - 8,
 
в Костанайской области - 62, 
 
в Кызылординской области - 2, 
 
в Мангистауской области - 21, 
 
в Павлодарской области - 29, 
 
в СКО - 32, 
 
в Туркестанской области - 5. 
 
На 26 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 582 729 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 365 724 человека. Ревакцинировано 5 438 170 человек.
 
В Казахстане за сутки 593 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии выздоровели 1 354 063 человека.
 
За 25 августа выявлен 21 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
На 21 августа лечение от КВИ продолжают получать 19 622 человека (19 282 КВИ+ и 340 КВИ-), из них в стационарах находится 621 пациент, на амбулаторном уровне - 19 001 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 12 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 664 случая COVID-19

26.08.2022, 08:29 33456
В Казахстане за сутки зарегистрировано 664 случая COVID-19
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 664 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 386 412 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены: 
 
в городе Нур-Султане - 110, 
 
в городе Алматы - 42, 
 
в городе Шымкенте - 3, 
 
в Акмолинской области - 79, 
 
в Актюбинской области - 28, 
 
в Алматинской области - 8,
 
в Жетысуской области - 11,
 
в Атырауской области - 13, 
 
в ВКО - 18, 
 
в Абайской области - 6,
 
в Жамбылской области - 5, 
 
в ЗКО - 67, 
 
в Карагандинской области - 97, 
 
в Улытауской области - 0,
 
в Костанайской области - 72, 
 
в Кызылординской области - 5, 
 
в Мангистауской области - 17, 
 
в Павлодарской области - 47, 
 
в СКО - 32, 
 
в Туркестанской области - 4. 
 
На 25 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 581 735 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 364 073 человека.
 
В Казахстане за сутки 734 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 353 470 человек.
 

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