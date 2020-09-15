Нур-Султан. 14 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки еще 77 человек заболели пневмонией с признаками коронавируса, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки зафиксированы 77 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исходов, 30 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 29 658, летальных случаев - 328, выздоровевших - 6853.

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