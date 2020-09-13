Нур-Султан. 12 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки от COVID-19 и пневмонии скончались 7 человек, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 307 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса. Два человека скончались. Также за сутки скончались пять человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

За сутки от пневмонии выздоровели 145 человек.

Всего с 1 августа по 12 сентября зарегистрировано 29 235 заболевших пневмонией с отрицательным тестом на коронавирус, 320 случаев с летальным исходом. Выздоровели за этот период 6787 человек.

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