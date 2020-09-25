В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 5 человек

Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 4 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 1 пациент с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 24 сентября зарегистрировано 1711 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3495 человека, среди которых 36 детей. В стационарах находится – 1810 пациентов, на амбулаторном уровне - 1685. 95 человек находятся в тяжелом состоянии, 15 - в состоянии крайней степени тяжести, 23 - на аппаратах ИВЛ.

Напомним, за прошедшие сутки зафиксированы 228 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 31 760, летальных случаев - 346, выздоровевших - 26 805.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства