В Казахстане за сутки от коронавируса скончались 30 человек

Нур-Султан. 7 августа. Kazakhstan Today - По состоянию на 7 августа 2020 года в Казахстане от коронавируса скончались 1189 человек, передает Kazakhstan Today.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 25 053 человек, среди которых 108 детей. В стационарах находится 5 364 пациента, на амбулаторном уровне - 19 689. 171 человек находится в тяжелом состоянии, 28 - в состоянии крайней степени тяжести, 42 - на аппаратах ИВЛ", - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства