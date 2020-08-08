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В Казахстане за сутки от коронавируса скончались 30 человек

07.08.2020, 09:34 8560
В Казахстане за сутки от коронавируса скончались 30 человек
Нур-Султан. 7 августа. Kazakhstan Today - По состоянию на 7 августа 2020 года в Казахстане от коронавируса скончались 1189 человек, передает Kazakhstan Today.
 
С положительным ПЦР-тестом на КВИ за сутки скончались 30 человек, с отрицательным - 18 человек
 

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 25 053 человек, среди которых 108 детей. В стационарах находится 5 364 пациента, на амбулаторном уровне - 19 689. 171 человек находится в тяжелом состоянии, 28 - в состоянии крайней степени тяжести, 42 - на аппаратах ИВЛ", - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.


По состоянию на 23.59 6 августа 2020 года в Казахстане выявлено 96 922 случая COVID-19.
 

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