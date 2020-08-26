В Казахстане за сутки от КВИ и пневмонии скончались 14 человек

Нур-Султан. 25 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане за минувшие сутки от коронавирусной инфекции и пневмонии скончались 14 человек, переедет Kazakhstan Today.



"За прошедшие сутки зафиксировано 18 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 31 человек выздоровел", - сообщает www.coronavirus2020.kz.



Всего с 1 августа зарегистрировано 22 762 заболевших пневмонией с отрицательным результатом на COVID-19, летальных случаев - 261, выздоровевших - 4550.



От коронавируса за сутки скончались 11 человек.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства