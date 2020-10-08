Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки три человека скончались от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Всего в Казахстане с 13 марта по 7 октября зарегистрировано 1752 летальных случая от коронавируса.

По данным Минздрава, на данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3145 человека, среди которых детей - 74. В стационарах находится - 1882 пациент, на амбулаторном уровне – 1263. 89 человек находятся в тяжелом состоянии, 15 – в состоянии крайней степени тяжести, 15 - на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки зафиксированы 262 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 46 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 33 877, летальных случаев - 361, выздоровевших - 27 563 человек.

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