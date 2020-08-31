В Казахстане за сутки выявили 126 больных коронавирусом

Нур-Султан. 30 августа. Kazakhstan Today - За сутки в Казахстане выявили 126 случаев заражения COVID-19, 247 человек выздоровели, передает Kazakhstan Today.

Из 126 зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией: 74 человека - симптомные носители, 52 - бессимптомные.

Больше всего новых случаев выявили в Восточно-Казахстанской области (24), Карагандинской области (17), Алматы (16), Атырауской (11). Ни одного нового случая нет в Кызылординской Мангистауской и Алматинской областях.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Казахстане составило 105 684 человек. Скончалось 1544 человека по данным Минздрава от 26 августа.

За сутки выздоровели 126 человек. Общее число выздоровевших составляет 96 135.

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