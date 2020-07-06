В Казахстане за сутки выявили 1452 случая заражения COVID-19

Нур-Султан. 5 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане за прошедшие сутки выявлены 1452 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

На официальном сайте оперативного штаба МВК по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщается, что из 1452 заболевших 924 человека переносят болезнь без клинических проявлений.

Из них в Нур-Султане общее число новых заболевших - 81 человек, бессимптомных - 43; в Алматы - 72 новых / 14 бессимптомных, в Шымкенте - 76 / 41 бессимптомных. Акмолинская область - 34 / 25, Актюбинская область - 36 / 21, Алматинская область - 122 / 97, Атырауская область - 342 / 253, Восточно-Казахстанская область - 149 / 98, Жамбылская область - 56 / 35, Западно-Казахстанская область - 147 / 107, Карагандинская область - 73 / 42, Костанайская область - 36 / 30, Кызылординская область - 30 / 13, Мангистауская область - 44 / 36, Павлодарская область - 52 / 15, Северо-Казахстанская область - 19 / 10, Туркестанская область - 83 / 44.

Всего в стране выявлено 47 171 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 15 556 человек выздоровели, 188 скончались.

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