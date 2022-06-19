В Казахстане за сутки выявили 18 новых случаев КВИ

НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждено 1 305 935 случаев КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- в городе Нур-Султане - 7,
- в городе Алматы - 8,
- в Акмолинской области - 1,
- в Павлодарской области - 2.
В Казахстане 18 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 292 141 человек.
На 17 июня в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 518 293 человека, вторым компонентом провакцинированы 9 297 204 человека.
На 18 июня лечение от КВИ продолжают получать 185 человек (-131+ и 54 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 44 пациента,
- на амбулаторном уровне - 141 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - четыре пациента,
- на аппарате ИВЛ - один пациент.