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В Казахстане за сутки выявили 18 новых случаев КВИ

18.06.2022, 10:43 4201
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждено 1 305 935 случаев КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
  • в городе Нур-Султане - 7, 
  • в городе Алматы - 8, 
  • в Акмолинской области - 1, 
  • в Павлодарской области - 2. 
 
В Казахстане 18 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 292 141 человек.
 
На 17 июня в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 518 293 человека, вторым компонентом провакцинированы 9 297 204 человека.
 
На 18 июня лечение от КВИ продолжают получать 185 человек (-131+ и 54 КВИ-), из них:
 
  • в стационарах находятся 44 пациента, 
  • на амбулаторном уровне - 141 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
  • в тяжелом состоянии - четыре пациента, 
  • на аппарате ИВЛ - один пациент.
 

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В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 15 новых случаев COVID-19

19.06.2022, 11:19 766
В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 15 новых случаев COVID-19
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 950 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане - 2, в Алматы - 12, в Карагандинской области - 1. 
 
На 17 июня выявлено 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано. 
 
В Казахстане за сутки 11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 292 152 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 18 июня 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинированы 9 518 946 человек, вторым компонентом вакцинированы 9 298 126 человек. 
 
На 19 июня лечение от КВИ продолжает получать 191 человек (–135 КВИ+ и 56 КВИ-), из них в стационарах находится 44 пациента, на амбулаторном уровне - 147 пациентов. 
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 

В Казахстане за сутки выявлено 17 новых случаев заболевания коронавирусом

17.06.2022, 09:41 7421
НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 17 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 917 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Новые случаи зарегистрированы: в Нур-Султане - 3, в Алматы - 10, в Акмолинской области - 1, в Карагандинской области - 1, в Павлодарской области - 1, в СКО - 1, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
15 июня выявлено 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегитсрировано.
 
На 17 июня лечение от КВИ продолжают получать 179 человек (131 КВИ+ и 48 КВИ-), из них в стационарах находится 41 пациент, на амбулаторном уровне - 138 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане на 17 июня I компонентом провакцинированы 9 517 563 человека, II компонентом - 9 296 347 человек. Ревакцинированы 4 669 252 человека.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 13 новых случаев COVID-19

16.06.2022, 10:35 10711
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии подтверждено 1 305 900 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Новые случаи выявлены: в Нур-Султане - 6, в Алматы - 6, в Алматинской области - 1, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
14 июня выявлено 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 16 июня лечение от КВИ продолжают получать 169 человек (–124 и 45 КВИ-), из них в стационарах находятся 32 пациента, на амбулаторном уровне - 132 пациентa.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
На 16 июня в Казахстане I компонентом провакцинированы 9 516 759 человек, II компонентом - 9 295 377 человек. Ревакцинированы 4 753 630 человек.
 

В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 13 новых случаев коронавируса

15.06.2022, 09:30 13686
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 13 новых случаев коронавируса с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 887 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
13 июня зарегистрировано 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 15 июня лечение от КВИ продолжают получать 160 человек (119 КВИ+ и 41 КВИ-), из них в стационарах находится 38 пациентов, на амбулаторном уровне - 122 пациентa.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане на 15 июня 2022 года I компонентом провакцинирован 9 515 881 человек, II компонентом - 9 294 229 человек. Ревакцинированы 4 728 908 человек.
 

В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 7 новых случаев заболевания коронавирусом

14.06.2022, 09:19 16716
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 7 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 874 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На 14 июня лечение от КВИ продолжают получать 153 человека (114 КВИ+ и 39 КВИ-), из них в стационарах находятся 38 пациентов, на амбулаторном уровне - 115 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 
В Казахстане на 14 июня I компонентом провакцинированы 9 515 066 человек, II компонентом - 9 293 246 человек. Ревакцинированы 4 707 044 человека.
 

Пять новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Казахстане

13.06.2022, 08:24 23031
Пять новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Казахстане
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 5 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 867 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Минздрава РК, 11 июня выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). 
 
На 13 июня лечение от КВИ продолжают получать 157 человек (–115 и 42 КВИ-), из них в стационарах находятся 35 пациентов, на амбулаторном уровне - 122 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 
На 13 июня в стране первым компонентом вакцины от коронавируса вакцинирован 9 514 841 человек, вторым компонентом - 9 292 996 человек. Ревакцинацию прошел 4 703 221 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

12.06.2022, 10:49 27411
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 305 862 случая.
 
Новые случаи выявлены: в Нур-Султане - 7, в Алматы - 5, в Алматинской области - 1, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

10 июня выявлено 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
На 12 июня лечение от КВИ продолжают получать 160 человек (117 КВИ+ и 43 КВИ-), из них в стационарах находятся 35 пациентов, на амбулаторном уровне - 125 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 
На 11 июня 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 514 514 человек, 2-м компонентом провакцинирован 9 292 591 человек. Ревакцинированы 4 694 715 человек.
 
В Казахстане за сутки 6 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего выздоровевших с начала пандемии 1 292 082 человека.
 

В России выявили новый вариант омикрона

12.06.2022, 10:13 27486
МОСКВА. 12 ИЮНЯ - В России впервые выявили вариант омикрона ВА.4, но превалирующим остается штамм ВА.2, заявил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту омикрона BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один - ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Забор биоматериала датирован концом мая", - цитирует Хафизова РИА Новости.

 
Он пояснил, что вариант BA.2 и его субварианты составляют порядка 95 процентов от всех новых случаев инфицирований.
 
По словам Хафизова, во многом именно хорошая иммунная прослойка, сформировавшаяся благодаря вакцинации и перенесенным ранее случаям заболеваний COVID-19, а также принятые противоэпидемические меры не позволяют широко распространиться новым субвариантам омикрона.
 
Однако варианты BA.4 и BA.5 немного легче передаются от человека к человеку, чем ранние формы омикрона, заключил специалист.
 

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