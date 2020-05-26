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В Казахстане за сутки выявили 209 заболевших COVID-19

25.05.2020, 09:17 75520
Нур-Султан. 25 мая. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 209 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
По информации оперштаба Госкомиссии прирост заболеваемости за сутки составил 2,5%.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 32 (2,0%); 
 
город Алматы - 37 (1,7%);
 
Карагандинская область - 33 (5,9%);
 
Жамбылская область - 33 (12,7%);
 
Западно-Казахстанская область - 28 (7,3%);
 
Атырауская область - 12 (1,4%);
 
Павлодарская область - 10 (5,6%);
 
Актюбинская область - 6 (2,2%);
 
Кызылординская область - 6 (2,1%);
 
Алматинская область - 4 (1,4%);
 
Восточно-Казахстанская область - 4 (6,5%);
 
Костанайская область - 2 (1,7%);
 
Акмолинская область - 1 (0,7%);
 
Мангистауская область - 1 (0,6%).
 
Всего в стране выявлен 8531 заболевший, 4352 человека излечились. 
 
Между тем вчера еще 6 пациентов с коронавирусом перевели из реанимации в обычное отделение: в Нур-Султане - 1, Шымкенте - 5. Врачи отмечают улучшение состояния пациентов и считают, что в интенсивной терапии они больше не нуждаются.
 
Всего по республике 132 пациента переведены из реанимации в профильное отделение.
 

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