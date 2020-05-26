В Казахстане за сутки выявили 209 заболевших COVID-19

Нур-Султан. 25 мая. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 209 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

По информации оперштаба Госкомиссии прирост заболеваемости за сутки составил 2,5%.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 32 (2,0%);

город Алматы - 37 (1,7%);

Карагандинская область - 33 (5,9%);

Жамбылская область - 33 (12,7%);

Западно-Казахстанская область - 28 (7,3%);

Атырауская область - 12 (1,4%);

Павлодарская область - 10 (5,6%);

Актюбинская область - 6 (2,2%);

Кызылординская область - 6 (2,1%);

Алматинская область - 4 (1,4%);

Восточно-Казахстанская область - 4 (6,5%);

Костанайская область - 2 (1,7%);

Акмолинская область - 1 (0,7%);

Мангистауская область - 1 (0,6%).

Всего в стране выявлен 8531 заболевший, 4352 человека излечились.

Между тем вчера еще 6 пациентов с коронавирусом перевели из реанимации в обычное отделение: в Нур-Султане - 1, Шымкенте - 5. Врачи отмечают улучшение состояния пациентов и считают, что в интенсивной терапии они больше не нуждаются.

Всего по республике 132 пациента переведены из реанимации в профильное отделение.

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