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В Казахстане за сутки выявили 393 бессимптомных носителя коронавируса

11.06.2020, 09:24 7075
Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки выявили 393 бессимптомных носителя коронавируса, передает Kazakhstan Today.
 
За 10 июня зарегистрированы 393 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику:
 
город Нур-Султан - 332 (+39);
 
город Алматы - 291 (+43);
 
город Шымкент - 365 (+63);
 
Акмолинская область - 28 (+8);
 
Актюбинская область - 44 (+16);
 
Алматинская область - 165 (+37);
 
Атырауская область - 224 (+63);
 
Восточно-Казахстанская область - 107 (+8);
 
Жамбылская область - 39 (+7);
 
Западно-Казахстанская область - 230 (+15);
 
Карагандинская область - 303 (+24);
 
Костанайская область - 21 (+6);
 
Кызылординская область - 81 (+13);
 
Мангистауская область - 115 (+32);
 
Павлодарская область - 30 (+5);
 
Северо-Казахстанская область - 80 (+1);
 
Туркестанская область - 74 (+13).
 
Всего на сегодняшний день в Казахстане 2529 заболевших COVID-19 без симптомов.
 

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