Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки выявили 393 бессимптомных носителя коронавируса, передает Kazakhstan Today.
За 10 июня зарегистрированы 393 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику:
город Нур-Султан - 332 (+39);
город Алматы - 291 (+43);
город Шымкент - 365 (+63);
Акмолинская область - 28 (+8);
Актюбинская область - 44 (+16);
Алматинская область - 165 (+37);
Атырауская область - 224 (+63);
Восточно-Казахстанская область - 107 (+8);
Жамбылская область - 39 (+7);
Западно-Казахстанская область - 230 (+15);
Карагандинская область - 303 (+24);
Костанайская область - 21 (+6);
Кызылординская область - 81 (+13);
Мангистауская область - 115 (+32);
Павлодарская область - 30 (+5);
Северо-Казахстанская область - 80 (+1);
Туркестанская область - 74 (+13).
Всего на сегодняшний день в Казахстане 2529 заболевших COVID-19 без симптомов.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства