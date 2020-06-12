Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки выявили 393 бессимптомных носителя коронавируса, передает Kazakhstan Today.

За 10 июня зарегистрированы 393 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику:

город Нур-Султан - 332 (+39);

город Алматы - 291 (+43);

город Шымкент - 365 (+63);

Акмолинская область - 28 (+8);

Актюбинская область - 44 (+16);

Алматинская область - 165 (+37);

Атырауская область - 224 (+63);

Восточно-Казахстанская область - 107 (+8);

Жамбылская область - 39 (+7);

Западно-Казахстанская область - 230 (+15);

Карагандинская область - 303 (+24);

Костанайская область - 21 (+6);

Кызылординская область - 81 (+13);

Мангистауская область - 115 (+32);

Павлодарская область - 30 (+5);

Северо-Казахстанская область - 80 (+1);

Туркестанская область - 74 (+13).

Всего на сегодняшний день в Казахстане 2529 заболевших COVID-19 без симптомов.

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