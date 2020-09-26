В Казахстане за сутки выявлен 61 заболевший коронавирусом

Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 24 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 590 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 61 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 5;

город Алматы - 5;

Акмолинская область - 3;

Актюбинская область - 1;

Алматинская область - 2;

Атырауская область - 3;

Восточно-Казахстанская область - 18;

Жамбылская область - 1;

Западно-Казахстанская область - 3;

Карагандинская область - 6;

Костанайская область - 3;

Павлодарская область - 4;

Северо-Казахстанская область - 5;

Туркестанская область - 2.

Всего в стране выявлены 107 590 заболевших.

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