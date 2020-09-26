В Казахстане за сутки выявлен 61 заболевший коронавирусом

Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 24 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 590 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 61 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 5;
город Алматы - 5;
Акмолинская область - 3;
Актюбинская область - 1;
Алматинская область - 2;
Атырауская область - 3;
Восточно-Казахстанская область - 18;
Жамбылская область - 1;
Западно-Казахстанская область - 3;
Карагандинская область - 6;
Костанайская область - 3;
Павлодарская область - 4;
Северо-Казахстанская область - 5;
Туркестанская область - 2.
Всего в стране выявлены 107 590 заболевших.
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