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В Казахстане за сутки выявлен 61 заболевший коронавирусом

25.09.2020 11098
Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 24 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 590 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 61 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 5;
 
город Алматы - 5;
 
Акмолинская область - 3;
 
Актюбинская область - 1;
 
Алматинская область - 2;
 
Атырауская область - 3;
 
Восточно-Казахстанская область - 18;
 
Жамбылская область - 1;
 
Западно-Казахстанская область - 3;
 
Карагандинская область - 6;
 
Костанайская область - 3;
 
Павлодарская область - 4;
 
Северо-Казахстанская область - 5;
 
Туркестанская область - 2.
 
Всего в стране выявлены 107 590 заболевших.
 

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