В Казахстане за сутки выявлен 71 случай заболевания коронавирусом

Нур-Султан. 4 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 71 заболевший с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 14;

город Алматы - 1;

город Шымкент - 1;

Акмолинская область - 4;

Алматинская область - 4;

Атырауская область - 3;

Восточно-Казахстанская область - 18;

Жамбылская область - 1;

Западно-Казахстанская область - 1;

Карагандинская область - 9;

Костанайская область - 2;

Мангистауская область - 1;

Павлодарская область - 3;

Северо-Казахстанская область - 9.

Всего в стране выявлено 108 177 заболевших.

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