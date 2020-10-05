В Казахстане за сутки выявлен 71 случай заболевания коронавирусом

В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 14;
город Алматы - 1;
город Шымкент - 1;
Акмолинская область - 4;
Алматинская область - 4;
Атырауская область - 3;
Восточно-Казахстанская область - 18;
Жамбылская область - 1;
Западно-Казахстанская область - 1;
Карагандинская область - 9;
Костанайская область - 2;
Мангистауская область - 1;
Павлодарская область - 3;
Северо-Казахстанская область - 9.
Всего в стране выявлено 108 177 заболевших.
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