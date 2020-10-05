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В Казахстане за сутки выявлен 71 случай заболевания коронавирусом

04.10.2020 16930
В Казахстане за сутки выявлен 71 случай заболевания коронавирусом
Нур-Султан. 4 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 71 заболевший с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 14;
 
город Алматы - 1;
 
город Шымкент - 1;
 
Акмолинская область - 4;
 
Алматинская область - 4;
 
Атырауская область - 3;
 
Восточно-Казахстанская область - 18;
 
Жамбылская область - 1;
 
Западно-Казахстанская область - 1;
 
Карагандинская область - 9;
 
Костанайская область - 2;
 
Мангистауская область - 1;
 
Павлодарская область - 3;
 
Северо-Казахстанская область - 9.
 
Всего в стране выявлено 108 177 заболевших.
 

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