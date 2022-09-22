В Казахстане за сутки выявлено 116 заболевших коронавирусом

АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 116 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 392 734 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:

в городе Астане - 17,

в городе Алматы - 12,

в городе Шымкенте - 1,

в Акмолинской области - 12,

в Актюбинской области - 3,

в Алматинской области - 1,

в Жетысуской области - 3,

в Атырауской области - 1,

в ВКО - 7,

в Абайской области - 0,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 9,

в Карагандинской области - 28,

в Улытауской области - 3,

в Костанайской области - 7,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 5,

в Павлодарской области - 2,

в СКО - 5,

в Туркестанской области - 0.

На 21 сентября лечение от КВИ продолжают получать 11 355 человек (11 185 КВИ+ и 170 КВИ-), из них в стационарах находится 142 пациента, на амбулаторном уровне - 11 213 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.

За 19 сентября выявлено 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.