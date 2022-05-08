В Казахстане за сутки выявлено 11 новых случаев заболевания КВИ

НУР-СУЛТАН. 7 МАЯ - По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждено 1 305 584 случая КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- в городе Нур-Султане - 6,
- в городе Алматы - 3,
- в Алматинской области - 1,
- в Кызылординской области - 1.
На 7 мая лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 1363 человека. Среди получающих лечение - 564 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 799 пациентов с ковидной пневмонией (КВИ-).
В стационарах находятся 76 пациентов, амбулаторно лечатся 1287 пациентов. Из числа заболевших находятся в тяжелом состоянии 10 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
На сегодня первым компонентом прививки против коронавируса провакцинированы 9 488 796 человек, вторым компонентом - 9 253 416 человек. Ревакцинированы 4 073 358 человек.