В Казахстане за сутки выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - В Казахстане за сутки выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 327 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 2,

в городе Алматы - 8,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 1,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 0,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 1,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 0,

в СКО - 0,

в Туркестанской области - 0.

11 апреля 2022 года зафиксировано 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-) и 10 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 791, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82 439.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

На 13 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1946 человек (947 КВИ+ и 999 КВИ-), из них: в стационарах находится 191 пациент, на амбулаторном уровне - 1755 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 22 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.

На 12 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 467 542 человека, 2-м компонентом - 9 202 834 человека.

В Казахстане за сутки 41 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 290 720 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.