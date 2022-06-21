В Казахстане за сутки выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии зарегистрировано 1 305 962 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Минздрава, 18 июня зафиксирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
На 20 июня лечение от КВИ продолжают получать 193 человека (137 КВИ+ и 56 КВИ-), из них в стационарах находятся 44 пациента, на амбулаторном уровне - 149 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
В Казахстане на 20 июня I компонентом провакцинированы 9 519 079 человек, II компонентом - 9 298 376 человек. Ревакцинировано 4 697 640 человек.