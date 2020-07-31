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В Казахстане за сутки выявлено 1472 заболевших COVID-19

30.07.2020, 08:25 7264
В Казахстане за сутки выявлено 1472 заболевших COVID-19
Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - Число заболевших коронавирусом в Казахстане выросло до 87 664, передает Kazakhstan Today.
 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1472 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 644 без клинических проявлений", - сообщает пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
 
город Нур-Султан - 226 / 104;
 
город Алматы - 208 / 107;
 
город Шымкент - 55 / 34;
 
Акмолинская область - 59 / 36;
 
Актюбинская область - 24 / 13;
 
Алматинская область - 69 / 46;
 
Атырауская область - 64 / 52;
 
Восточно-Казахстанская область - 211 / 66;
 
Жамбылская область - 52 / 24;
 
Западно-Казахстанская область - 79 / 46;
 
Карагандинская область - 107 / 25;
 
Костанайская область - 67 / 19;
 
Кызылординская область - 54 / 30;
 
Мангистауская область - 44 / 8;
 
Павлодарская область - 65 / 14;
 
Северо-Казахстанская область - 65 / 4;
 
Туркестанская область - 23 / 16.
 
Всего в стране выявлено 87 664 заболевших.
 
Кроме того, 29 июля в стране 1177 человек выздоровели от КВИ. Итого выздоровевших в Казахстане 57 815 человек.
 

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