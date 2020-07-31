В Казахстане за сутки выявлено 1472 заболевших COVID-19

Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - Число заболевших коронавирусом в Казахстане выросло до 87 664, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1472 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 644 без клинических проявлений", - сообщает пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 226 / 104;

город Алматы - 208 / 107;

город Шымкент - 55 / 34;

Акмолинская область - 59 / 36;

Актюбинская область - 24 / 13;

Алматинская область - 69 / 46;

Атырауская область - 64 / 52;

Восточно-Казахстанская область - 211 / 66;

Жамбылская область - 52 / 24;

Западно-Казахстанская область - 79 / 46;

Карагандинская область - 107 / 25;

Костанайская область - 67 / 19;

Кызылординская область - 54 / 30;

Мангистауская область - 44 / 8;

Павлодарская область - 65 / 14;

Северо-Казахстанская область - 65 / 4;

Туркестанская область - 23 / 16.

Всего в стране выявлено 87 664 заболевших.

Кроме того, 29 июля в стране 1177 человек выздоровели от КВИ. Итого выздоровевших в Казахстане 57 815 человек.

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