В Казахстане за сутки выявлено 1472 заболевших COVID-19

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1472 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 644 без клинических проявлений", - сообщает пресс-службе Министерства здравоохранения РК.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 226 / 104;
город Алматы - 208 / 107;
город Шымкент - 55 / 34;
Акмолинская область - 59 / 36;
Актюбинская область - 24 / 13;
Алматинская область - 69 / 46;
Атырауская область - 64 / 52;
Восточно-Казахстанская область - 211 / 66;
Жамбылская область - 52 / 24;
Западно-Казахстанская область - 79 / 46;
Карагандинская область - 107 / 25;
Костанайская область - 67 / 19;
Кызылординская область - 54 / 30;
Мангистауская область - 44 / 8;
Павлодарская область - 65 / 14;
Северо-Казахстанская область - 65 / 4;
Туркестанская область - 23 / 16.
Всего в стране выявлено 87 664 заболевших.
Кроме того, 29 июля в стране 1177 человек выздоровели от КВИ. Итого выздоровевших в Казахстане 57 815 человек.
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