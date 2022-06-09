В Казахстане за сутки выявлено 17 случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 17 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 815 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

6 июня выявлено 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).

На 8 июня лечение от КВИ продолжают получать 144 человека (97 КВИ+ и 47 КВИ-), из них в стационарах находчтся 33 пациента, на амбулаторном уровне - 111 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

В Казахстане на 8 июня I компонентом провакцинирован 9 510 151 человек, II компонентом - 9 288 396 человек. Ревакцинирован 4 596 171 человек.