В Казахстане за сутки выявлено 199 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 6 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 199 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Прирост заболеваемости за сутки составил 1,6%.

Случаи заражения выявлены:

город Нур-Султан - 37 (1,6%);

Карагандинская область - 33 (3,1%);

город Алматы - 31 (1,1%);

Актюбинская область - 15 (4,0%);

Павлодарская область - 13 (5,7%);

Атырауская область - 11 (0,9%);

Восточно-Казахстанская область - 9 (5,4%);

Алматинская область - 9 (2,2%);

Жамбылская область - 9 (2,2%);

Западно-Казахстанская область - 8 (1,0%);

город Шымкент - 8 (0,9%);

Мангистауская область - 4 (1,3%);

Кызылординская область - 4 (0,9%);

Костанайская область - 3 (1,5%);

Туркестанская область - 3 (0,8%);

Акмолинская область - 2 (1,2%).

Всего в РК на сегодняшний день выявлено 12 511 заболевших COVID-19. 6903 человек выздоровели, 52 заразившихся скончались.

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