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В Казахстане за сутки выявлено 199 заболевших коронавирусом

06.06.2020, 09:24 8992
Нур-Султан. 6 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 199 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
Прирост заболеваемости за сутки составил 1,6%.
 
Случаи заражения выявлены: 
 
город Нур-Султан - 37 (1,6%);
 
Карагандинская область - 33 (3,1%);
 
город Алматы - 31 (1,1%);
 
Актюбинская область - 15 (4,0%);
 
Павлодарская область - 13 (5,7%);
 
Атырауская область - 11 (0,9%);
 
Восточно-Казахстанская область - 9 (5,4%);
 
Алматинская область - 9 (2,2%);
 
Жамбылская область - 9 (2,2%);
 
Западно-Казахстанская область - 8 (1,0%);
 
город Шымкент - 8 (0,9%);
 
Мангистауская область - 4 (1,3%);
 
Кызылординская область - 4 (0,9%);
 
Костанайская область - 3 (1,5%);
 
Туркестанская область - 3 (0,8%);
 
Акмолинская область - 2 (1,2%).
 
Всего в РК на сегодняшний день выявлено 12 511 заболевших COVID-19. 6903 человек выздоровели, 52 заразившихся скончались.
 

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