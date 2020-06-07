В Казахстане за сутки выявлено 199 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 6 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 199 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
Прирост заболеваемости за сутки составил 1,6%.
Случаи заражения выявлены:
город Нур-Султан - 37 (1,6%);
Карагандинская область - 33 (3,1%);
город Алматы - 31 (1,1%);
Актюбинская область - 15 (4,0%);
Павлодарская область - 13 (5,7%);
Атырауская область - 11 (0,9%);
Восточно-Казахстанская область - 9 (5,4%);
Алматинская область - 9 (2,2%);
Жамбылская область - 9 (2,2%);
Западно-Казахстанская область - 8 (1,0%);
город Шымкент - 8 (0,9%);
Мангистауская область - 4 (1,3%);
Кызылординская область - 4 (0,9%);
Костанайская область - 3 (1,5%);
Туркестанская область - 3 (0,8%);
Акмолинская область - 2 (1,2%).
Всего в РК на сегодняшний день выявлено 12 511 заболевших COVID-19. 6903 человек выздоровели, 52 заразившихся скончались.
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