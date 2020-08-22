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В Казахстане за сутки выявлено 256 новых случаев COVID-19

21.08.2020, 08:19 5887
В Казахстане за сутки выявлено 256 новых случаев COVID-19
Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - Зарегистрированы 256 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: симптомных носителей - 151, бессимптомных носителей - 105, передает Kazakhstan Today.
 
По информации межведомственной комиссии по нераспространению КВИ, всего в стране подтвержден 104 071 случай, из них:
 
в городе Алматы - 13 994 (+32);
 
городе Нур-Султане -13 686 (+8);
 
Атырауской области - 10786 (+18);
 
Карагандинской области - 9894 (+22);
 
ВКО - 7921 (+31);
 
ЗКО - 6646 (+17); 
 
городе Шымкенте - 5159 (+4);
 
Алматинской области - 4857 (+9); 
 
Жамбылской области - 4034 (+8); 
 
СКО - 3822 (+14);
 
Павлодарской области - 3735 (+33);
 
Костанайской области - 3315 (+12);
 
Акмолинской области - 3296 (+14);
 
Мангистауской области - 3293 (+8); 
 
Туркестанской области - 3224 (+14);
 
Кызылординской области -3222 (+6);
 
Актюбинской области - 3187 (+6).
 
Кроме того, за сутки в стране 1470 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 87 920 пациентов.
 

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