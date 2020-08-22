В Казахстане за сутки выявлено 256 новых случаев COVID-19

По информации межведомственной комиссии по нераспространению КВИ, всего в стране подтвержден 104 071 случай, из них:
в городе Алматы - 13 994 (+32);
городе Нур-Султане -13 686 (+8);
Атырауской области - 10786 (+18);
Карагандинской области - 9894 (+22);
ВКО - 7921 (+31);
ЗКО - 6646 (+17);
городе Шымкенте - 5159 (+4);
Алматинской области - 4857 (+9);
Жамбылской области - 4034 (+8);
СКО - 3822 (+14);
Павлодарской области - 3735 (+33);
Костанайской области - 3315 (+12);
Акмолинской области - 3296 (+14);
Мангистауской области - 3293 (+8);
Туркестанской области - 3224 (+14);
Кызылординской области -3222 (+6);
Актюбинской области - 3187 (+6).
Кроме того, за сутки в стране 1470 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 87 920 пациентов.
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