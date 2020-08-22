В Казахстане за сутки выявлено 256 новых случаев COVID-19

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - Зарегистрированы 256 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: симптомных носителей - 151, бессимптомных носителей - 105, передает Kazakhstan Today.

По информации межведомственной комиссии по нераспространению КВИ, всего в стране подтвержден 104 071 случай, из них:

в городе Алматы - 13 994 (+32);

городе Нур-Султане -13 686 (+8);

Атырауской области - 10786 (+18);

Карагандинской области - 9894 (+22);

ВКО - 7921 (+31);

ЗКО - 6646 (+17);

городе Шымкенте - 5159 (+4);

Алматинской области - 4857 (+9);

Жамбылской области - 4034 (+8);

СКО - 3822 (+14);

Павлодарской области - 3735 (+33);

Костанайской области - 3315 (+12);

Акмолинской области - 3296 (+14);

Мангистауской области - 3293 (+8);

Туркестанской области - 3224 (+14);

Кызылординской области -3222 (+6);

Актюбинской области - 3187 (+6).

Кроме того, за сутки в стране 1470 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 87 920 пациентов.

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