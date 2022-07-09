В Казахстане за сутки выявлено 334 случая заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 334 новых случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 308 541 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На 8 июля лечение от КВИ продолжает получать 2001 человек (1946 КВИ+ и 55 КВИ-), из них в стационарах находится 261 пациент, на амбулаторном уровне - 1740 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести и на аппарате ИВЛ - пациентов нет.

В Казахстане на 8 июля I компонентом против коронавируса провакцинировано 9 529 647 человек, II компонентом - 9 313 733 человек. Ревакцинировано 4 844 388 человек.