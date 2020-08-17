В Казахстане за сутки выявлено 409 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане за прошедшие сутки выявлены 409 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Из них 213 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

Нур-Султан - 63 / 32;

Алматы - 32 / 12;

Шымкент - 3 / 1;

Акмолинская область - 26 / 15;

Актюбинская область - 8 / 4;

Алматинская область - 19 / 14;

Атырауская область - 17 / 12;

Восточно-Казахстанская область - 60 / 27;

Жамбылская область - 12 / 5;

Западно-Казахстанская область - 29 / 17;

Карагандинская область - 37 / 21;

Костанайская область - 21 / 16;

Мангистауская область - 14 / 13;

Павлодарская область - 18 / 4;

Северо-Казахстанская область - 26 / 7;

Туркестанская область - 24 / 13.

Всего в стране с марта было зарегистрировано 102 696 случаев заражения.

За прошедшие сутки в Казахстане 842 человека выздоровели от коронавируса.

Число выздоровевших в Казахстане достигло 81 558 человек.

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