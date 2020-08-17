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В Казахстане за сутки выявлено 409 заболевших коронавирусом

16.08.2020, 09:07 8452
Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане за прошедшие сутки выявлены 409 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
Из них 213 без клинических проявлений.
 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
 
Нур-Султан - 63 / 32;
 
Алматы - 32 / 12;
 
Шымкент - 3 / 1;
 
Акмолинская область - 26 / 15;
 
Актюбинская область - 8 / 4;
 
Алматинская область - 19 / 14;
 
Атырауская область - 17 / 12;
 
Восточно-Казахстанская область - 60 / 27;
 
Жамбылская область - 12 / 5;
 
Западно-Казахстанская область - 29 / 17;
 
Карагандинская область - 37 / 21;
 
Костанайская область - 21 / 16;
 
Мангистауская область - 14 / 13;
 
Павлодарская область - 18 / 4;
 
Северо-Казахстанская область - 26 / 7;
 
Туркестанская область - 24 / 13.
 
Всего в стране с марта было зарегистрировано 102 696 случаев заражения.
 
За прошедшие сутки в Казахстане 842 человека выздоровели от коронавируса.
 
Число выздоровевших в Казахстане достигло 81 558 человек.
 

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