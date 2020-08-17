В Казахстане за сутки выявлено 409 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане за прошедшие сутки выявлены 409 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
Из них 213 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
Нур-Султан - 63 / 32;
Алматы - 32 / 12;
Шымкент - 3 / 1;
Акмолинская область - 26 / 15;
Актюбинская область - 8 / 4;
Алматинская область - 19 / 14;
Атырауская область - 17 / 12;
Восточно-Казахстанская область - 60 / 27;
Жамбылская область - 12 / 5;
Западно-Казахстанская область - 29 / 17;
Карагандинская область - 37 / 21;
Костанайская область - 21 / 16;
Мангистауская область - 14 / 13;
Павлодарская область - 18 / 4;
Северо-Казахстанская область - 26 / 7;
Туркестанская область - 24 / 13.
Всего в стране с марта было зарегистрировано 102 696 случаев заражения.
За прошедшие сутки в Казахстане 842 человека выздоровели от коронавируса.
Число выздоровевших в Казахстане достигло 81 558 человек.
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