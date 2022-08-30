В Казахстане за сутки выявлено 445 новых случаев COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 29 АВГУСТА - За прошедшие сутки в Республике Казахстан зарегистрировано 445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в стране с начала пандемии подтвержден 1 388 021 случай заражения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Министерства здравоохранения РК, на 29 августа лечение от КВИ продолжают получать 18 425 человек (-18 074 и 351 КВИ-), из них в стационарах находятся 573 пациента, на амбулаторном уровне - 17 852 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 18 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.

27 августа зафиксировано 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).

За прошедшие сутки в Казахстане 1037 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день первым компонентом вакцины от коронавируса вакцинировано 10 822 982 человека, вторым компонентом - 10 566 569 человек. Ревакцинировано 5 449 977 человек.