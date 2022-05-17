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В Казахстане за сутки выявлено 5 новых случаев COVID-19

16.05.2022, 10:08 3336
НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 305 649 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане - 2, в Алматы - 3.
 
В Казахстане за сутки 1 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 291 898 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 16 мая лечение от КВИ продолжают получать 196 человек (90 КВИ+ и 106 КВИ-), из них в стационарах находится 51 пациент, на амбулаторном уровне - 145 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане на 16 мая I компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 492 972 человека, II компонентом - 9 262 898 человек. Ревакцинирован 4 182 431 человек.
 

новости по теме

В Казахстане за сутки зарегистрировано 8 новых случаев COVID-19

15.05.2022, 10:20 8141
В Казахстане за сутки зарегистрировано 8 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 15 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 644 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане - 4, в Алматы - 4. 
 
В Казахстане за сутки 149 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 291 897 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 14 мая 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 492 583 человека, вторым компонентом провакцинированы 9 262 039 человек. 
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 5 новых случаев COVID-19

14.05.2022, 10:12 12476
НУР-СУЛТАН. 14 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 636 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане - 1, в Алматы - 4.
 
В Казахстане за сутки 258 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 291 748 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 13 мая 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 491 849 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 260 542 человека.
 

Минздрав РК выявил циркуляцию стелс-омикрон-штамма коронавиурса

13.05.2022, 19:14 15556
Минздрав РК выявил циркуляцию стелс-омикрон-штамма коронавиурса
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Министерством здравоохранения продолжается мониторинг циркуляции штаммов коронавирусной инфекции в Республике Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По итогам проведенного ПЦР-скрининга в апреле-мае установлена циркуляция различных вариантов штаммов коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба МЗ РК. 
 
Во всех регионах выявлен BA.1 омикрон-штамм - 98,6 %, в том числе в 12 регионах выявлен BA.2 стелс-омикрон - 36,7%. Также продолжается циркуляция B.1.617-like delta-штамма и составляет 1,4% от числа исследуемых проб.
 
Для подтверждения результатов ПЦР-скрининга проводится полногеномное секвенирование, которое будет завершено к концу текущего месяца.
 
Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, Минздрав настоятельно рекомендует своевременное проведение вакцинации, ревакцинации против коронавирусной инфекции.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусом

13.05.2022, 09:57 17436
В Казахстане за сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтвержден 1 305 631 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в городе Нур-Султане - 2, в городе Алматы - 7, в ВКО - 1, в ЗКО - 1.
 
11 мая выявлено 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 13 мая лечение от КВИ продолжают получать 1102 человека (480 КВИ+ и 622 КВИ-), из них в стационарах находятся - 66 пациентов, на амбулаторном уровне - 1036 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане на 13 мая I компонентом провакцинировано 9 491 182 человека, II компонентом - 9 259 182 человека. Ревакцинировано - 4 137 805 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусом

12.05.2022, 08:57 20996
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 620 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
10 мая выявлен один случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 12 мая лечение от КВИ продолжают получать 1193 человека (492 КВИ+ и 701 КВИ-), из них в стационарах находятся 68 пациентов, на амбулаторном уровне - 1125 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане на 12 мая 2022 года I компонентом провакцинировано 9 490 372 человека, II компонентом - 9 256 909 человек. Ревакцинировано 4 116 950 человек.
 

В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 4 новых случая заболевания коронавирусом

11.05.2022, 09:58 24171
НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 4 новых случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 607 случаев заболевания, сообщает Минздрав РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В разрезе регионов новые случаи выявлены: в Нур-Султане - 1, в Алматы - 2, в Северо-Казахстанской области - 1.
 
9 мая выявлен 1 новый случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 2 мая лечение от КВИ продолжают получать 1215 человек (КВИ+ - 491 и 724 - КВИ-), из них в стационарах находятся 76 пациентов, на амбулаторном уровне - 1139 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане за сутки 5 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 291 455 человек. 
 
В Казахстане на 11 мая I компонентом провакцинировано 9 490 149 человек, II компонентом - 9 256 167 человек. Ревакцинировано - 4 111 660 человек.
 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4 новых случая коронавируса

10.05.2022, 10:09 27896
НУР-СУЛТАН. 10 МАЯ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4 новых случая коронавируса с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), всего с начала пандемии зарегистрировано 1 305 603 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В разрезе регионов новые случаи зарегистрированы: в Нур-Султане - 1, в Алматы - 2, в Жамбылской области - 1.
 
8 мая выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-).
 
Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 10 мая лечение от КВИ продолжают получать 1243 человека (КВИ+ 492 и 751 КВИ-), из них в стационарах находится - 76 пациентов, на амбулаторном уровне - 1167 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане на 10 мая I компонентом 9 490 018 человек провакцинировано, II компонентом 9 255 807 человек. Ревакцинировано - 4 107 044 человека.
 

В Казахстане зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом

09.05.2022, 09:55 30821
НУР-СУЛТАН. 9 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), всего с начала пандемии - 1 305 599 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: в городе Нур-Султане - 2, в городе Алматы - 3.
 
В Казахстане за сутки 79 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в стране с начала пандемии выздоровели 1 291 445 человек.
 
По состоянию на 9 мая лечение от КВИ продолжают получать 1269 человек (КВИ+ - 493 и 776 КВИ-), из них в стационарах находится - 76 пациентов, на амбулаторном уровне - 1193 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
На 9 мая 2022 года в Казахстане I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 9 489 854 человека, II компонентом - 9 255 431 человек. Ревакцинировано - 4 102 877 человек.
 

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