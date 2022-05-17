В Казахстане за сутки выявлено 5 новых случаев COVID-19

НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 305 649 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане - 2, в Алматы - 3.

В Казахстане за сутки 1 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 291 898 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 16 мая лечение от КВИ продолжают получать 196 человек (90 КВИ+ и 106 КВИ-), из них в стационарах находится 51 пациент, на амбулаторном уровне - 145 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

В Казахстане на 16 мая I компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 492 972 человека, II компонентом - 9 262 898 человек. Ревакцинирован 4 182 431 человек.