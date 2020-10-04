В Казахстане за сутки выявлено 62 случая заболевания коронавирусом

Нур-Султан. 3 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за последние сутки зарегистрировано 62 случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов подтвержденные случаи КВИ:

город Нур-Султан - 3;

город Алматы - 2;

город Шымкент - 1;

Акмолинская область - 3;

Актюбинская область - 1;

Алматинская область - 3;

Атырауская область - 2;

Восточно-Казахстанская область - 18;

Западно-Казахстанская область - 2;

Карагандинская область - 6;

Костанайская область - 2;

Кызылординская область - 1;

Павлодарская область - 4;

Северо-Казахстанская область - 13;

Туркестанская область - 1.





Всего с начала пандемии в РК выявлено 108 106 заболевших коронавирусом, из них 1725 скончались.

За прошедшие сутки от КВИ выздоровели 82 человека, всего выздоровевших 103 110.

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