Система Orphus

В Казахстане за сутки выявлено 6 новых случаев заболевания коронавирусом

18.05.2022, 08:42 8506
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 6 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 660 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Новые случаи заболевания выявлены в Нур-Султане - 3, в Алматы - 2, в СКО - 1.
 
За 16 мая выявлено 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса.
 
Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 18 мая лечение от КВИ продолжают получать 142 человека (86 КВИ+ и 56 КВИ-), из них в стационарах находятся 49 пациентов, на амбулаторном уровне - 93 пациентa.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
На 17 мая 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 494 082 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 264 861 человек. Ревакцинировано - 4 207 904 человека.
 

новости по теме

В Казахстане за сутки зарегистрировано 7 новых случаев COVID-19

19.05.2022, 11:43 1266
В Казахстане за сутки зарегистрировано 7 новых случаев COVID-19
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 667 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане - 3, Алматы - 3, в Карагандинской области - 1. 
 
В Казахстане 9 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в стране выздоровели 1 291 922 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
18 мая 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинированы 9 494 927 человек, вторым компонентом вакцинированы 9 266 403 человека. 
 

Более 800 млрд тенге было потрачено за 2 года на борьбу с пандемией в Казахстане

18.05.2022, 14:03 6161
Более 800 млрд тенге было потрачено за 2 года на борьбу с пандемией в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният на брифинге в службе центральных коммуникаций рассказала, сколько средств было потрачено на борьбу с коронавирусом с начала пандемии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 2020 году из бюджета было потрачено 252 млрд тенге, из них 28 млрд тенге - на покупку лекарств, защитных средств и медтехники", - сообщила министр. 

 
Большая часть выделенных средств - 197 млрд тенге пошла на доплаты медикам и командировочные расходы, в основном сотрудников СЭС, рассказала Гиният. Еще 20 млрд тенге в 2020 году были направлены на оплату по оказанию медпомощи населению. Из них 5 млрд тенге были затрачены на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких по линии Всемирного банка.
 
В 2021 году, по ее данным, было выделено 556 млрд тенге. Борьба с вирусом велась весь год.
 

97 млрд ушло на покупку вакцин, шприцев и диагностику КВИ. 413 млрд тенге - на доплаты медикам и командировочные расходы, 40 млрд - из фонда медстрахования на оплату лечения в больницах", - уточнила министр. 

 
В 2022 году на борьбу с пандемией выделено 86 млрд тенге.
 

Из них 9 млрд - на покупку вакцины, купили вакцины Vero Cell и QazVac, 20 млрд тенге выплатили "СК-Фармация" за покупку вакцины Pfizer в прошлом году, мы об этом в мажилисе говорили", - резюмировала глава Минздрава.

 

В Минздраве рассказали, введут ли карантин из-за штамма стелс-омикрон

18.05.2022, 12:14 7286
В Минздраве рассказали, введут ли карантин из-за штамма стелс-омикрон
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният на брифинге в СЦК рассказала о течении заболевания штаммом коронавируса стелс-омикрон и о том, будет ли введен карантин на фоне его распространения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Ажар Гиният, стелс-омикрон протекает легче, чем дельта, но при этом он быстро распространяется и приводит к повторному заболеванию.
 
Она уточнила, что данный штамм коронавируса выявлен в 12 регионах страны, а также в Нур-Султане и Алматы. 
 

Мы не ожидаем, что он приведет к каким-то карантинным мерам при таком течении заболевания", - сказала Гиният.


Также она добавила, что на сегодняшний день нет оснований для введения  масочного режима. Решение о его возврате будет зависеть от эпидситуации в стране.

Минздрав РК выявил циркуляцию стелс-омикрон-штамма коронавируса.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 5 новых случаев COVID-19

17.05.2022, 11:33 11231
НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 654 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 4, в Алматы – 1. 
 
В Казахстане 5 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии всего в стране выздоровели 1 291 903 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
16 мая 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 493 163 человека, вторым компонентом провакцинирован 9 263 281 человек. 
 

В Казахстане за сутки выявлено 5 новых случаев COVID-19

16.05.2022, 10:08 15766
НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 305 649 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане - 2, в Алматы - 3.
 
В Казахстане за сутки 1 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 291 898 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 16 мая лечение от КВИ продолжают получать 196 человек (90 КВИ+ и 106 КВИ-), из них в стационарах находится 51 пациент, на амбулаторном уровне - 145 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане на 16 мая I компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 492 972 человека, II компонентом - 9 262 898 человек. Ревакцинирован 4 182 431 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 8 новых случаев COVID-19

15.05.2022, 10:20 20571
В Казахстане за сутки зарегистрировано 8 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 15 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 644 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане - 4, в Алматы - 4. 
 
В Казахстане за сутки 149 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 291 897 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 14 мая 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 492 583 человека, вторым компонентом провакцинированы 9 262 039 человек. 
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 5 новых случаев COVID-19

14.05.2022, 10:12 24906
НУР-СУЛТАН. 14 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 636 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане - 1, в Алматы - 4.
 
В Казахстане за сутки 258 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 291 748 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 13 мая 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 491 849 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 260 542 человека.
 

Минздрав РК выявил циркуляцию стелс-омикрон-штамма коронавируса

13.05.2022, 19:14 27706
Минздрав РК выявил циркуляцию стелс-омикрон-штамма коронавируса
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Министерством здравоохранения продолжается мониторинг циркуляции штаммов коронавирусной инфекции в Республике Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По итогам проведенного ПЦР-скрининга в апреле-мае установлена циркуляция различных вариантов штаммов коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба МЗ РК. 
 
Во всех регионах выявлен BA.1 омикрон-штамм - 98,6 %, в том числе в 12 регионах выявлен BA.2 стелс-омикрон - 36,7%. Также продолжается циркуляция B.1.617-like delta-штамма и составляет 1,4% от числа исследуемых проб.
 
Для подтверждения результатов ПЦР-скрининга проводится полногеномное секвенирование, которое будет завершено к концу текущего месяца.
 
Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, Минздрав настоятельно рекомендует своевременное проведение вакцинации, ревакцинации против коронавирусной инфекции.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?

      Архив опросов