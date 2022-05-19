В Казахстане за сутки выявлено 6 новых случаев заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 6 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 660 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Новые случаи заболевания выявлены в Нур-Султане - 3, в Алматы - 2, в СКО - 1.

За 16 мая выявлено 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса.

Летальных случаев не зарегистрировано.

На 18 мая лечение от КВИ продолжают получать 142 человека (86 КВИ+ и 56 КВИ-), из них в стационарах находятся 49 пациентов, на амбулаторном уровне - 93 пациентa.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

На 17 мая 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 494 082 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 264 861 человек. Ревакцинировано - 4 207 904 человека.