В Казахстане за сутки выявлено 72 заболевших коронавирусом

Москва. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Биологическая опасность стала главной угрозой для мира, считает глава Курчатовского института Михаил Ковальчук. В пример он привел COVID-19 и «американские биолаборатории».





Наибольшую угрозу миру несет биологическая опасность, человечество погибнет от штамма коронавируса с уровнем смертности 90%, заявил в ходе выступления на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.





«Сегодня вызов, вы должны понимать: атомная эра прошла, и зонтик атомный, который спасает нас с вами сегодня, ветшает, потому что убьют нас с вами другим путем - придет ковид со смертностью 90%, где из десяти человек девять умрут. И на этом закончится все. Мы с вами должны понимать, что биоопасность стала главным», - цитирует Ковальчука rbc.ru





По его мнению, в мире существует две основные угрозы - кибер- и биоопасность. Первую, если будет совсем плохо, можно решить, «выключив рубильник», а со второй ничего поделать нельзя.





«Американцы окружили нас во всех республиках биолабораториями. Они сначала могут делать эндемичные вирусы, которые губят скот, подрывают сельское хозяйство. Вот африканская чума свиней - рукотворное дело», - заявил лава института.





Современный мир находится в состоянии борьбы за ресурсы, и при сохранении нынешнего технологического уклада мир ждет «кровавая бойня» за доступ к ним, что в первую очередь коснется питьевой воды, считает глава Курчатовского института.





«И тогда мы предложили принципиально новую вещь - переход к природоподобному технологическому укладу», - сказал он, пояснив, что речь идет о создании системы, которая «будет потреблять так же, как природа».





Ковальчук назвал важным не попасться на обман западной повестки, которая касается возобновляемых источников энергии, закрытия АЭС, внедрения водородной энергетики, но и не пропустить появление новых технологий.





«Для этого нужна собственная, основанная на научной глубокой экспертизе повестка развития, а не продолжение бега в мешках за тем, что вам навязывают», - сказал он.





Напомним, Казахстан подписал соглашение о реализации проектов по производству "зеленого" водорода с компанией Fortescue.



