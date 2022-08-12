В Казахстане за сутки выявлено более 1600 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 1651 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 372 634 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 370,
в городе Алматы - 185,
в городе Шымкенте - 16,
в Акмолинской области - 109,
в Актюбинской области - 82,
в Алматинской области - 16,
в Жетысуской области - 53,
в Атырауской области - 48,
в ВКО - 29,
в Абайской области - 26,
в Жамбылской области - 33,
в ЗКО - 118,
в Карагандинской области - 191,
в Улытауской области - 37,
в Костанайской области - 89,
в Кызылординской области - 22,
в Мангистауской области - 34,
в Павлодарской области - 105,
в СКО - 78,
в Туркестанской области - 10.
По данным Минздрава, за 9 августа зарегистрировано 16 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зафиксировано.
На 11 августа лечение от КВИ продолжают получать 25 026 человек (24 692 КВИ+ и 334 КВИ-), из них в стационарах находятся 1242 пациента, на амбулаторном уровне - 24 692 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 38 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 7 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
В "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы в "зеленой" зоне.
На 10 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 567 735 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 347 128 человек.
В Казахстане за сутки 2458 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 334 270 человек.