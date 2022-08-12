В Казахстане за сутки выявлено более 1600 новых случаев заболевания коронавирусом

Фото: pexels.com

НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 1651 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 372 634 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:

в городе Нур-Султане - 370,

в городе Алматы - 185,

в городе Шымкенте - 16,

в Акмолинской области - 109,

в Актюбинской области - 82,

в Алматинской области - 16,

в Жетысуской области - 53,

в Атырауской области - 48,

в ВКО - 29,

в Абайской области - 26,

в Жамбылской области - 33,

в ЗКО - 118,

в Карагандинской области - 191,

в Улытауской области - 37,

в Костанайской области - 89,

в Кызылординской области - 22,

в Мангистауской области - 34,

в Павлодарской области - 105,

в СКО - 78,

в Туркестанской области - 10.

По данным Минздрава, за 9 августа зарегистрировано 16 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зафиксировано.

На 11 августа лечение от КВИ продолжают получать 25 026 человек (24 692 КВИ+ и 334 КВИ-), из них в стационарах находятся 1242 пациента, на амбулаторном уровне - 24 692 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 38 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 7 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.

В "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы в "зеленой" зоне.

На 10 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 567 735 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 347 128 человек.

В Казахстане за сутки 2458 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 334 270 человек.