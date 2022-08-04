В Казахстане за сутки выявлено более 2,5 тысячи заболевших COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2661 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 357 276 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
в городе Нур-Султане - 949,
в городе Алматы - 446,
в городе Шымкенте - 51,
в Акмолинской области - 101,
в Актюбинской области - 70,
в Алматинской области - 77,
в Жетысуской области - 57,
в Атырауской области - 44,
в ВКО - 28,
в Абайской области - 41,
в Жамбылской области - 25,
в ЗКО - 98,
в Карагандинской области - 344,
в Улытауской области - 8,
в Костанайской области - 81,
в Кызылординской области - 58,
в Мангистауской области - 47,
в Павлодарской области - 71,
в СКО - 46,
в Туркестанской области - 19.
В "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы - в "зеленой" зоне.
В Казахстане за сутки 2290 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 316 110 человек.
На 3 августа лечение от КВИ продолжают получать 27 747 человек (27 498 КВИ+ и 249 КВИ-), из них в стационарах находится - 1505 пациентов, на амбулаторном уровне - 26 242 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 32 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 8 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
По данным Минздрава, за 1 августа зарегистрировано 33 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
1 августа от КВИ+ скончались 2 человека.
На 2 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 556 910 человек, 2-м компонентом - 9 336 687 человек. Ревакцинировано - 5 069 282 человека.