В Казахстане за сутки выявлено более 2,5 тысячи заболевших COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2661 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 357 276 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:

в городе Нур-Султане - 949,

в городе Алматы - 446,

в городе Шымкенте - 51,

в Акмолинской области - 101,

в Актюбинской области - 70,

в Алматинской области - 77,

в Жетысуской области - 57,

в Атырауской области - 44,

в ВКО - 28,

в Абайской области - 41,

в Жамбылской области - 25,

в ЗКО - 98,

в Карагандинской области - 344,

в Улытауской области - 8,

в Костанайской области - 81,

в Кызылординской области - 58,

в Мангистауской области - 47,

в Павлодарской области - 71,

в СКО - 46,

в Туркестанской области - 19.

В "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы - в "зеленой" зоне.

В Казахстане за сутки 2290 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 316 110 человек.

На 3 августа лечение от КВИ продолжают получать 27 747 человек (27 498 КВИ+ и 249 КВИ-), из них в стационарах находится - 1505 пациентов, на амбулаторном уровне - 26 242 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 32 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 8 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.

По данным Минздрава, за 1 августа зарегистрировано 33 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).

1 августа от КВИ+ скончались 2 человека.

На 2 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 556 910 человек, 2-м компонентом - 9 336 687 человек. Ревакцинировано - 5 069 282 человека.